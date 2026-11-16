



В понедельник, 16 ноября, молодёжная сборная России провела второй товарищеский матч на ноябрьском учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником россиян стала команда Киргизии U-23 – встреча завершилась победой национальной команды со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Перелом наступил во второй половине встречи: на 58-й минуте тренерский штаб молодёжной сборной провёл массовую замену, выпустив на поле сразу десять футболистов. Из стартового состава игру продолжил лишь вратарь Даниил Плотников.

На 59-й минуте на поле вышел полузащитник Михаил Умников – игрок волгоградского «Ротора» и молодёжной сборной России. Его появление совпало с изменением рисунка игры: сборная заметно прибавила в активности и владении мячом. На 70-й и 74-й минутах в ворота сборной Киргизии были назначены два 11-метровых удара, которые уверенно реализовали Виктор Окишор и Иван Бобёр, закрепив итоговый счёт – 2:0.

Победа над сборной Киргизии U-23 стала достойным результатом второго контрольного матча ноябрьского сбора. Выход Михаила Умникова в составе молодёжной национальной команды – важное достижение для игрока и повод для гордости для волгоградского футбола. Пожелаем полузащитнику дальнейших успехов и новых возможностей проявить себя на самом высоком уровне.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»