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Общество

В ГД рассказали, сколько коротких недель ждет россиян в 2027 году

Общество 16.11.2026 15:01
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16.11.2026 15:01


В 2027 году количество коротких рабочих недель увеличится по сравнению с 2026-м. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

В уходящем году всего одна такая неделя – с 28 по 30 декабря. В 2027-м их будет две: после праздничного 23 февраля (рабочие дни – с 24 по 26) и в ноябре, когда 1–3 ноября окажутся рабочими, а 4–7 ноября – выходными и праздничными.

Кроме того, четыре дня в 2027 году станут сокращёнными на час: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. При этом суббота 20 февраля будет рабочей – выходной перенесли на понедельник 22 февраля, чтобы получился трёхдневный отдых с 21 по 23 февраля.

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