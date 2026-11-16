Облпромторг в Волгограде заявил о стабильной обстановке с топливом

Ситуацию на топливном рынке Волгоградской области удалось нормализовать. В облпромторге и ТЭК заявили, что сейчас обстановка стабильная и контролируемая.

– Наблюдается стабилизация спроса, что позволяет уравновесить рынок в интересах потребителей и стабильного обеспечения топливом, – сообщили в профильном комитете обладмина.

Напомним, что ажиотажный спрос на топливо наблюдался 13 ноября после террористической атаки ВСУ на промзону в Волгограде. К вечеру этого дня волгоградские автомобилисты раскупили на АЗС почти весь бензин ходовых марок. На заправках вновь выросли очереди.