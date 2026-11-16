



В Волгоградской области сотрудники уголовного розыска регионального Главка МВД задержали троих ранее судимых жителей Николаевского района – 38-летнюю и 55-летнюю женщин, а также 32-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их подозревают в серии мошенничеств с недвижимостью.

По версии следствия, с октября 2025 по июль 2026 года злоумышленники знакомились на улице с одинокими людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и предлагали им выпить. Когда потерпевшие теряли бдительность, подозреваемые забирали у них телефоны и документы, а затем под разными предлогами заставляли подписывать бумаги на переоформление квартир.

Жертвами стали двое жителей Тракторозаводского района. В октябре 2025 года 54-летнего мужчину убедили подписать документы якобы для оформления пенсии по инвалидности, а на деле – для перехода права собственности на его квартиру. В июле 2026 года аналогичным образом лишился жилья 55-летний волгоградец. Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Все трое заключены под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области