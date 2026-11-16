Главное

Четыре человека погибло, двое ранены при ударе ВСУ по промзоне в Волгограде Цены на топливо в Волгоградской области пошли вверх Бочаров внес в думу законопроект о запрете продажи и курения вейпов: подробно КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

Актуально

Штрафы до 300 тысяч за мусор, наледь и парковку на грунтовке введут в Волгоградской области

«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицу

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ ударили по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины
Российские военные днём 16 ноября нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства,...
Федеральные новости
 Краснодарский край пережил массированную атаку БлЛА: последствия
В ночь на 16 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщает ИА «Живая Кубань». Около полуночи жителей краевой столицы разбудили сирены и речевое оповещение с призывом пройти в...
Общество

Бастрыкин поручил доложить о расселении аварийного дома в Волгограде

Общество 16.11.2026 20:38
0
16.11.2026 20:38


Жители дома на улице Северный Городок в Волгограде записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Они сообщили, что ждут расселения восемь лет, однако сроки неоднократно переносились. Часть жильцов была вынуждена переехать в общежитие, остальные продолжают жить в аварийном здании.

По словам заявителей, в стенах дома появились трещины, кровля протекает, а отопление включили с задержкой. Управляющая компания, по их мнению, необходимых мер не принимает.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ Владимиру Семёнову доложить о ходе расследования и мерах, принятых для защиты прав граждан.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.11.2026 20:38
Общество 16.11.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 20:21
Общество 16.11.2026 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 19:40
Общество 16.11.2026 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 19:18
Общество 16.11.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 18:58
Общество 16.11.2026 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 17:52
Общество 16.11.2026 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 16:07
Общество 16.11.2026 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 15:32
Общество 16.11.2026 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 15:01
Общество 16.11.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 14:19
Общество 16.11.2026 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 13:55
Общество 16.11.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 12:51
Общество 16.11.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 12:18
Общество 16.11.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 12:12
Общество 16.11.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 11:57
Общество 16.11.2026 11:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
Игрок «Ротора» Михаил Умников вышел на поле в составе молодёжной сборной РоссииСмотреть фотографии
20:38
Бастрыкин поручил доложить о расселении аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:21
Более 12 тысяч человек посетили волгоградский «Бал хризантем»Смотреть фотографии
19:58
«Нулевые» прошли, а привычка осталась. На чем погорел некогда глава ТЗР, а сегодня – фигурант уголовных дел Михаил СеренкоСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде за год на уборку 38 кладбищ потратят 9 млн рублейСмотреть фотографии
19:18
Музей-заповедник «Сталинградская битва» 17 ноября изменит график работыСмотреть фотографии
18:58
В станице Преображенской завершают реконструкцию водопроводных сетейСмотреть фотографии
18:46
ВС РФ ударили по портовой и железнодорожной инфраструктуре УкраиныСмотреть фотографии
17:52
Облпромторг в Волгограде заявил о стабильной обстановке с топливомСмотреть фотографии
17:16
Волгоградца осудили за ложный звонок о бомбе в поездеСмотреть фотографии
16:07
Андрей Бочаров предложил учредить в Волгоградской области День поисковикаСмотреть фотографии
15:38
Двоих волгоградцев задержали за съемку атак ВСУ на промзонуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Экс-генерал Иван Попов просит у Верховного суда своего полного оправданияСмотреть фотографии
15:01
В ГД рассказали, сколько коротких недель ждет россиян в 2027 годуСмотреть фотографии
14:19
На Мамаевом кургане развернут 80-метровые Сталинградскую и Георгиевскую лентыСмотреть фотографии
13:55
Волгоградская область провалилась на 32-е место в рейтинге ЗОЖСмотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом осудили двоих участников циничного обмана вдовы героя СВОСмотреть фотографии
12:53
Стали известны подробности ДТП с красным Mercedes и фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде пропал юный спортсмен Анатолий ШведовСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде задержали троих мошенников, отбирающих квартиры у одиноких людейСмотреть фотографии
12:12
Бочаров: в 2026 году в Волгоградской области введут более 200 объектовСмотреть фотографии
11:57
«Цифровой апокалипсис» 17 ноября: чего на самом деле стоит ждать волгоградцамСмотреть фотографии
11:24
Заведующие садика под Волгоградом не по-детски обогатились на мертвых душахСмотреть фотографии
11:17
Четыре человека пострадали в ДТП с фурой на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде полиция опровергла фейк о нападении в банкеСмотреть фотографии
10:16
Краснодарский край пережил массированную атаку БлЛА: последствияСмотреть фотографии
10:15
ДТП с троллейбусом и фурой на ЦПКиО остановило Первую продольнуюСмотреть фотографии
10:02
В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали трое жителей Азова, повреждены дома и предприятияСмотреть фотографии
10:00
С 1 декабря в Волгограде повысят плату за проезд в общественном транспортеСмотреть фотографии
09:44
20-летнего волгоградца осудят за незаконный оборот банковских картСмотреть фотографии
 