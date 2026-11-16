Бастрыкин поручил доложить о расселении аварийного дома в Волгограде





Жители дома на улице Северный Городок в Волгограде записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Они сообщили, что ждут расселения восемь лет, однако сроки неоднократно переносились. Часть жильцов была вынуждена переехать в общежитие, остальные продолжают жить в аварийном здании.

По словам заявителей, в стенах дома появились трещины, кровля протекает, а отопление включили с задержкой. Управляющая компания, по их мнению, необходимых мер не принимает.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ Владимиру Семёнову доложить о ходе расследования и мерах, принятых для защиты прав граждан.