Под Волгоградом финиширует ремонт 33 км опорных автодорог





В Волгоградской области работы по ремонту асфальта в 2026 году охватили 33 км дорог. На текущий момент уже приведены в порядок две важные магистрали на территории Суровикинского и Нехаевского районов, и ещё такое же количество объектов специалисты завершают.

Среди введённых в эксплуатацию — участки дороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская» в границах хуторов Лобакин и Киселев, а также дороги «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» на подъезде к станице Нехаевской. Их суммарная протяжённость составляет порядка 10 км.

Завершаются работы на дороге «Червленое – Калач-на-Дону». Здесь обновление охватило участки трассы, проходящие по Светлоярскому и Калачевскому районам. Специалистами уже восстановлено асфальтовое покрытие, сформированы обочины, установлена остановка и барьерное ограждение. Сейчас идёт разметка участка и монтаж дорожных знаков.

Отметим, в целом с 2023 года в Волгоградской области в порядок приведено 215 км опорной дорожно-транспортной сети.

Фото: администрация Волгоградской области