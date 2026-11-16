Фроловский городской суд Волгоградской области вынес приговор двум сотрудницам детского сада «Семицветик» – бывшей и действующей заведующим. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, они признаны виновными в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Суд установил, что с января 2021 по май 2022 года заведующая Марина П. организовала схему хищения бюджетных средств, выделенных на оплату труда. Она склоняла персонал к заключению фиктивных договоров внутреннего совместительства, вносила ложные сведения в табели учёта рабочего времени и направляла подложные документы для начисления зарплаты. Полученные деньги сотрудники передавали ей. В результате фиктивного трудоустройства кастелянши было похищено 90 929 рублей.

В июне 2022 года, после назначения Надежды Ф. на должность заведующей, Марина П. вступила с ней в сговор для продолжения хищений. Соучастницы фиктивно оформляли сотрудников на должности кастелянши и дворника, а также указывали в документах работу уже уволенных лиц. За период с июня 2022 по январь 2025 года они похитили 779 808 рублей.

Кроме того, с июня по сентябрь 2024 года Марина П. вносила недостоверные данные о работе кастелянши и дворника, что привело к необоснованной выплате 38 951 рубля. Аналогичные действия Надежды Ф. с июня 2024 по январь 2025 года причинили ущерб на 210 982 рубля.

Общая сумма похищенных средств составила 870 740 рублей. В ходе судебного заседания подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб. Каждой назначено наказание в виде штрафа 105 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.