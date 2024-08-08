В Волгограде обещают пока не штрафовать нарушителей правил парковки в центре города

Сегодня, 8 августа, в центре Волгограда парковки стали платными для водителей. Как сообщили V102.RU в мэрии, в период пуско-наладки оборудования система функционирует в тестовом режиме.

- При использовании платной парковки на территории, прилегающей к Центральной набережной, обязанность оплаты пользователями сохраняется, однако штрафные санкции за неоплату парковки в период тестового режима применяться не будут, - сообщили сегодня в городской администрации.

Ранее в аналогичном режиме работала парковка на Привокзальной площади и участке ул. Коммунистической в Волгограде. Сейчас период пуско-наладки здесь уже закончился и парковка работает в штатном режиме. Нарушителей правил парковки на этих двух участках будут штрафовать. Сумма штрафа, напомним, составляет 2,5 тысячи рублей.

Платные парковки обозначены информационными щитами и синей разметкой. Платить придется, если машина будет припаркована больше 15 минут. Сделать это автовладельцам предлагают несколькими способами.

Еще один нюанс - платной парковка будет лишь в рабочее время. В будние с 20:00 до 8:00, а также в выходные плата за оставленные автомобили взиматься не должна.