



Реконструкция водопроводной сети в станице Преображенской Волгоградской области выполнена на 95%. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, объект планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

По данным регионального комитета ЖКХ, работы начались в 2025 году. За это время обновлено девять километров водовода от озера Красное к очистным сооружениям, которые также прошли модернизацию: на станции установили современное оборудование и провели пусконаладку. Сейчас специалисты подключают систему к распределительной сети.

В регионе продолжается системная модернизация объектов ЖКХ. Для этого используются ресурсы федеральных и региональных программ, инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В частности, Волгоградская область получила очередной транш льготного инфраструктурного кредита в размере 260,1 млн рублей на модернизацию ЖКХ. Всего до конца 2030 года регион получит 5,12 млрд рублей на развитие инфраструктуры.

Фото: администрация Волгоградской области