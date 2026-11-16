Бочаров: в 2026 году в Волгоградской области введут более 200 объектов





Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по завершению работ и вводу запланированных на текущий год объектов. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работа ведётся в соответствии с плановыми установками.

В 2026 году во всех муниципальных образованиях региона намечены к вводу более 200 объектов. Среди них – производственные, коммунальные и дорожные объекты, учреждения здравоохранения, образования и культуры, а также проекты благоустройства общественных и дворовых территорий. На 130 объектах работы уже завершены или находятся в финальной стадии, на остальных обеспечена высокая степень готовности. Необходимые финансовые ресурсы предусмотрены.

– До наступления устойчивой холодной погоды в Волгоградской области необходимо в полном объёме завершить запланированный комплекс дорожных и строительных работ, а также работ по благоустройству, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона также обратил внимание руководителей на важность качественной подготовки к задачам 2027 года. В частности, поручено сформировать мероприятия по исполнению социально-экономических задач на следующий год и обеспечить бесшовный переход работ по двух- и более годичным объектам строительства и масштабным инфраструктурным проектам.

Фото: администрация Волгоградской области