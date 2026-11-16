В Волгограде полиция опровергла фейк о нападении в банке





Полиция официально опровергло информацию о нападении на гражданина, снимавшего наличность в банкомате одного из отделений банка в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, также не соответствует действительности сообщение о том, что пострадавший получил смертельные ранения.

В ведомстве подчеркнули, что данные сведения не имеют отношения к реальным событиям.

Полиция призывает жителей региона доверять только проверенным источникам и не распространять неподтверждённые данные.