В Волгограде пропал юный спортсмен Анатолий Шведов





В Волгограде волонтеры разыскивают 19-летнего Анатолий Шведова. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», молодой человек перестал выходить на связь накануне, 15 ноября.

Известно, что молодой человек ведет активный образ жизни и занимается спортом. Для многих стало неожиданностью его исчезновение.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, черная футболка, черные джинсы, белые кроссовки.

Если вам известно местонахождение Анатолия, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-5452 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»