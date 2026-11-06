Волгоград и ДНР свяжут два автобусных маршрута

Донецкую Народную Республику и Волгоградскую область свяжут два автобусных маршрута, один из которых будет запущен уже с 12 ноября текущего года. По информации ФБУ «Роставтотранс», всего в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок внесено четыре новых маршрута, которые свяжут ДНР с Ростовской, Волгоградской и Нижегородской областями.

Так, из Волгограда автобусы будут ходить в Донецк и Горловку. По закону, новые маршруты после внесения их в реестр должны быть запущены в течение 90 дней.

Маршрут «г. Волгоград – г. Донецк», внесенный в реестр еще в августе, должен работать уже с 12 ноября текущего года.

Автобусы по более новому маршруту «г. Горловка – г. Волгоград», внесенному в реестр в конце октября, должны быть запущены не позднее 24 января 2027 года.