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Расследования

Под Волгоградом осудили двоих участников циничного обмана вдовы героя СВО

Расследования 16.11.2026 13:36
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16.11.2026 13:36


Суровикинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим курьерам за участие в обмане вдовы бойца СВО, которую мошенники под видом силовиков пытались лишить почти 4,9 миллиона рублей. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что за покушение на мошенничество в особо крупном размере им назначили 3 года 6 месяцев и 3 года 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что кураторы подсудимых осенью 2025 года под видом сотрудников Центрального банка РФ и ФСБ угрозами и обманом убедили вдову участника СВО из Волгоградской области перевести им 4,3 миллиона. Женщина перечислила средства на счета фигурантов уголовного дела, как ей сказали. Подсудимые оставили себе часть суммы в качестве вознаграждения, а остальное перевели на указанные им расчетные счета и криптокошельки. 

Далее злоумышленники пытались похитить у вдовы еще 560 тысяч, но сотрудники банка заблокировали операцию, проинформировали о мошенниках потерпевшую и вызвали полицию. 

В суде курьеры признали вину частично, отрицая участие в организованной группе. С осужденных в солидарном порядке взыскан материальный ущерб в размере 4,3 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Фото из архива V102.RU

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