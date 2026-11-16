Волгоградца осудили за ложный звонок о бомбе в поезде

Дзержинский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По приговору суда мужчине, который своим звонком нарушил график движения поездов, назначен штраф в сумме 500 тысяч рублей в доход государства.

Установлено, что 4 августа волгоградец перебрал с алкоголем и набрал номер вызова экстренных оперативных служб «112». Оператору он сообщил, что в поезде «Волгоград – Астрахань» заложено взрывное устройство. Позже суду мужчина пояснил, что сделал это, так как его возлюбленная уезжала этим поездом, а он хотел ей помешать.

В результате к месту возможного происшествия были стянуты оперативные службы. Полицейские обследовали сам поезд, пути следования состава и территорию вокзала. Ничего подозрительного они не нашли. Также на тревожный вывоз, который оказался ложным, была направлена бригада медиков. Звонок подсудимого привел к нарушению графика движения поездов, причинил материальный ущерб службам, которые выезжали на место происшествия.

В суде было установлено, что волгоградец в 2023 году же привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда ему было назначено 2 года условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.