Транспорт

Халява кончилась: где и за сколько можно будет припарковать автомобиль в центре Волгограда

Транспорт 05.08.2024 18:46
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05.08.2024 18:46


8 августа центр Волгограда власти сделают платным для парковки автомобилей. Теперь оставить транспортное средство на восьми основных улицах возможно будет, лишь оплатив соответствующую услугу. О том, где появятся коммерческие парковочные места и как не схлопотать штраф, в материале ИА «Высота 102».

«Золотые» дороги

Согласно информации администрации Волгограда, нововведения затронут восемь центральных улиц. В их числе: ул. Маршала Чуйкова, пер. Воровского, наб. 62-й Армии (местный проезд), ул. Краснознаменская, ул. Ленина, ул. Володарского и ул. Советская.

В общей сложности коммерциализации подлежат 26 участков, где находятся 674 парковочных места.

1) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Ленина (четная, со стороны Волги);

2) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Володарского (четная, со стороны Волги);

3) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Аллея Героев (четная, со стороны Волги);

4) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Аллея Героев до пересечения с пер. Воровского (четная, со стороны Волги);

5) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с пер. Воровского до пересечения с ул. Комсомольской (нечетная, со стороны пр. Ленина);

6) проезд вдоль южной стены театра «Музкомедия»;

7) пер. Воровского в границах от пересечения с ул. Комсомольской до пересечения с ул. Маршала Чуйкова (нечетная, со стороны «Музкомедии»);

8) пер. Воровского перед северным фасадом театра «Музкомедия»;

9) наб. 62-й Армии (местный проезд) от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Краснознаменской (нечетная, со стороны пр. Ленина);

10) на пересечении местного проезда наб. 62-й Армии и ул. Ленина;

11) ул. Краснознаменская в границах от пересечения с местным проездом наб. 62-й Армии до пересечения с ул. Маршала Чуйкова (четная и нечетная сторона);

12) ул. Ленина в границах от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с местным проездом наб. 62-й Армии (четная и нечетная сторона);

13) ул. Ленина в границах от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с ул. Советской (четная сторона);

14) ул. Ленина в границах от пересечения с ул. Советской до пересечения с пр. им. В.И. Ленина (четная и нечетная стороны);

15) ул. Володарского в границах от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с ул. Советской (четная сторона);

16) ул. Володарского в границах от пересечения с ул. Советской до пересечения с пр. им. В.И. Ленина (нечетная сторона);

17) ул. Комсомольская в границах от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. маршала Чуйкова (четная и нечетная стороны);

18) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Ленина (четная, со стороны Волги);

19) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Ленина (нечетная, со стороны пр. Ленина);

20) проезд вдоль южного фасада ДК Профсоюзов (четная и нечетная сторона);

21) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Володарского (четная, со стороны Волги);

22) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Володарского (нечетная, со стороны пр. Ленина);

23) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Аллея Героев (четная, со стороны Волги);

24) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Аллея Героев (нечетная, со стороны пр. Ленина);

25) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Аллея Героев до пересечения с ул. Комсомольской (четная, со стороны Волги);

26) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Аллея Героев до пересечения с ул. Комсомольской (нечетная, со стороны пр. Ленина).


Отличить платное парковочное место от бесплатного можно будет благодаря особой разметке синего цвета.

Цена вопроса

Платный режим администрация Волгограда вводит лишь в будние дни и в рабочее время с 8:00 до 20:00. В выходные, праздники, а также в ночное время плата за оставленные автомобили взиматься не должна. Также бесплатной будет парковка в течение первых 15 минут.


Для большинства автолюбителей, владевших легковым автомобилем, относящимся к наиболее распространённым категориям M1, M2 b N1, действует единый тариф в размере 40 рублей в час.

Владельцы грузовиков, относящихся к категории N3, могут попытаться припарковать автомобиль в центре Волгограда всего за 80 рублей в час. Транспортные средства N2 и M3 можно будет оставить здесь за 60 рублей в час. 

Позаботились городские чиновники и о владельцах мопедов и мотоциклов – для них каждый час парковки обойдётся в 20 рублей.

 Желающих бросить на парковочном месте электросамокат также ожидают в кассе. Для них установлен тариф - 15 рублей в час.

Закон един?

Новые правила будут действовать для всех автолюбителей, но, естественно, не обошлось без исключений. Власти традиционно позаботились о наиболее уязвимых слоях населения. Согласно установленным правилам, право на бесплатную парковку имеют:

1) ветераны и инвалиды боевых действий;

2) автолюбители, имеющие инвалидность I, II групп;

3) многодетные родители;

4) участники специальной военной операции по защите Донбасса;

5) родители участников СВО, погибших при исполнении воинского долга;

6) владельцы электромобилей.

Однако соответствующую льготу необходимо подтвердить в МФЦ.

Как оплатить?

Расплатиться за парковочное место волгоградцы и гости областного центра могут одним из пяти способов.

Так, для автолюбителей доступен интернет-портал «Парковки Волгограда», где любой желающий может зарегистрировать личный кабинет, завести счёт, добавить автомобиль и, заполнив специальную форму, оплачивать соответствующие услуги.


Через СМС-сообщения. Несмотря на кажущуюся простоту – не самый удобный способ оплаты. Водителю автомобиля необходимо отправить СМС на номер 2730. В тексте сообщения придётся указать информацию в следующем виде: р34 *номер зоны*номер автомобиля с указанием региона*целое кол-во часов. Естественно, даже малейшая ошибка чревата большой головной болью для владельца авто. Кроме того, при проведении финансовой операции средства будут списываться с мобильного счёта. За это операторы связи взимают комиссию: МТС, Мегафон, Теле2 - 8%, Билайн - 6,5%.

Также оплатить место можно через «Сбербанк. Онлайн». Для этого в поисковой строке в приложении или на сайте СБЕРА необходимо ввести «Парковки Волгограда», далее в выпадающем списке кликнуть по соответствующему пункту и заполнить анкету.

Кроме того, оплата парковки доступна через терминалы и банкоматы СБЕРа. На стартовом экране устройства необходимо выбрать пункт «Платежи и переводы», далее кликнуть по графе «Товары и услуги», следом выбрать «Транспорт», а следующим этапом найти в выпадающем меню заветный пункт «Парковки Волгограда».

Предусмотрели разработчики и мобильное приложение с возможностью оплаты парковочного места. Оно доступно для IOS и android и по сути дублирует функционал сайта.

Примечательно, что большинство способов оплаты далеки от автоматизма. Пользователям парковки необходимо уточнять и вручную вносить довольно широкий объём данных, начиная от регистрационной информации автомобиля и заканчивая временем, а также конкретной зоной парковки.

Для чего это нужно?


Как уверяют власти, платные парковки, вводимые в областном центре по примеру Москвы, – вынужденная мера. С каждым годом количество машин увеличивается, при этом дорожная инфраструктура областного центра, спроектированная в советское время, не рассчитана на такой наплыв.

По мнению мэрии, новые правила должны простимулировать граждан пользоваться в центре города общественным транспортом.

Инвестиции в будущее(?)

Для обеспечения новых правил парковки властями установлены санкции. Рядовым гражданам за каждый факт нарушения предусмотрен штраф 2,5 тыс. рублей. Для юридических лиц – 30 тыс. рублей.


Выявлять бунтарей и зазевавшихся будут онлайн с помощью специальных комплексов фото- и видеофиксации. Последние, как ранее сообщало ИА «Высота 102», власти взяли у компании ООО «Вирт» в аренду на два месяца за 122,5 млн рублей. В случае если и в дальнейшем обслуживание платных парковок будет обходиться в эту же сумму, то ежегодно мэрии придётся тратить на эти цели по 735 млн рублей.

Установленное оборудование автоматически сверяет номера припаркованных автомобилей с базой данных оператора системы и, в случае необходимости, позволяет автоматически штрафовать нарушителей.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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