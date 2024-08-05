8 августа центр Волгограда власти сделают платным для парковки автомобилей. Теперь оставить транспортное средство на восьми основных улицах возможно будет, лишь оплатив соответствующую услугу. О том, где появятся коммерческие парковочные места и как не схлопотать штраф, в материале ИА «Высота 102».
«Золотые» дороги
Согласно информации администрации Волгограда, нововведения затронут восемь центральных улиц. В их числе: ул. Маршала Чуйкова, пер. Воровского, наб. 62-й Армии (местный проезд), ул. Краснознаменская, ул. Ленина, ул. Володарского и ул. Советская.
В общей сложности коммерциализации подлежат 26 участков, где находятся 674 парковочных места.
1) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Ленина (четная, со стороны Волги);
2) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Володарского (четная, со стороны Волги);
3) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Аллея Героев (четная, со стороны Волги);
4) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с ул. Аллея Героев до пересечения с пер. Воровского (четная, со стороны Волги);
5) ул. Маршала Чуйкова в границах от пересечения с пер. Воровского до пересечения с ул. Комсомольской (нечетная, со стороны пр. Ленина);
6) проезд вдоль южной стены театра «Музкомедия»;
7) пер. Воровского в границах от пересечения с ул. Комсомольской до пересечения с ул. Маршала Чуйкова (нечетная, со стороны «Музкомедии»);
8) пер. Воровского перед северным фасадом театра «Музкомедия»;
9) наб. 62-й Армии (местный проезд) от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Краснознаменской (нечетная, со стороны пр. Ленина);
10) на пересечении местного проезда наб. 62-й Армии и ул. Ленина;
11) ул. Краснознаменская в границах от пересечения с местным проездом наб. 62-й Армии до пересечения с ул. Маршала Чуйкова (четная и нечетная сторона);
12) ул. Ленина в границах от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с местным проездом наб. 62-й Армии (четная и нечетная сторона);
13) ул. Ленина в границах от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с ул. Советской (четная сторона);
14) ул. Ленина в границах от пересечения с ул. Советской до пересечения с пр. им. В.И. Ленина (четная и нечетная стороны);15) ул. Володарского в границах от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с ул. Советской (четная сторона);
16) ул. Володарского в границах от пересечения с ул. Советской до пересечения с пр. им. В.И. Ленина (нечетная сторона);
17) ул. Комсомольская в границах от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. маршала Чуйкова (четная и нечетная стороны);
18) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Ленина (четная, со стороны Волги);
19) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Ленина (нечетная, со стороны пр. Ленина);
20) проезд вдоль южного фасада ДК Профсоюзов (четная и нечетная сторона);
21) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Володарского (четная, со стороны Волги);
22) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Володарского (нечетная, со стороны пр. Ленина);
23) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Аллея Героев (четная, со стороны Волги);
24) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Аллея Героев (нечетная, со стороны пр. Ленина);
25) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Аллея Героев до пересечения с ул. Комсомольской (четная, со стороны Волги);
26) ул. Советская в границах от пересечения с ул. Аллея Героев до пересечения с ул. Комсомольской (нечетная, со стороны пр. Ленина).
Отличить платное парковочное место от бесплатного можно будет благодаря особой разметке синего цвета.
Цена вопроса
Платный режим администрация Волгограда вводит лишь в будние дни и в рабочее время с 8:00 до 20:00. В выходные, праздники, а также в ночное время плата за оставленные автомобили взиматься не должна. Также бесплатной будет парковка в течение первых 15 минут.
Для большинства автолюбителей, владевших легковым автомобилем, относящимся к наиболее распространённым категориям M1, M2 b N1, действует единый тариф в размере 40 рублей в час.
Владельцы грузовиков, относящихся к категории N3, могут попытаться припарковать автомобиль в центре Волгограда всего за 80 рублей в час. Транспортные средства N2 и M3 можно будет оставить здесь за 60 рублей в час.
Позаботились городские чиновники и о владельцах мопедов и мотоциклов – для них каждый час парковки обойдётся в 20 рублей.
Желающих бросить на парковочном месте электросамокат также ожидают в кассе. Для них установлен тариф - 15 рублей в час.
Закон един?
Новые правила будут действовать для всех автолюбителей, но, естественно, не обошлось без исключений. Власти традиционно позаботились о наиболее уязвимых слоях населения. Согласно установленным правилам, право на бесплатную парковку имеют:
1) ветераны и инвалиды боевых действий;
2) автолюбители, имеющие инвалидность I, II групп;
3) многодетные родители;
4) участники специальной военной операции по защите Донбасса;
5) родители участников СВО, погибших при исполнении воинского долга;
6) владельцы электромобилей.
Однако соответствующую льготу необходимо подтвердить в МФЦ.
Как оплатить?
Расплатиться за парковочное место волгоградцы и гости областного центра могут одним из пяти способов.
Так, для автолюбителей доступен интернет-портал «Парковки Волгограда», где любой желающий может зарегистрировать личный кабинет, завести счёт, добавить автомобиль и, заполнив специальную форму, оплачивать соответствующие услуги.
Через СМС-сообщения. Несмотря на кажущуюся простоту – не самый удобный способ оплаты. Водителю автомобиля необходимо отправить СМС на номер 2730. В тексте сообщения придётся указать информацию в следующем виде: р34 *номер зоны*номер автомобиля с указанием региона*целое кол-во часов. Естественно, даже малейшая ошибка чревата большой головной болью для владельца авто. Кроме того, при проведении финансовой операции средства будут списываться с мобильного счёта. За это операторы связи взимают комиссию: МТС, Мегафон, Теле2 - 8%, Билайн - 6,5%.
Также оплатить место можно через «Сбербанк. Онлайн». Для этого в поисковой строке в приложении или на сайте СБЕРА необходимо ввести «Парковки Волгограда», далее в выпадающем списке кликнуть по соответствующему пункту и заполнить анкету.
Кроме того, оплата парковки доступна через терминалы и банкоматы СБЕРа. На стартовом экране устройства необходимо выбрать пункт «Платежи и переводы», далее кликнуть по графе «Товары и услуги», следом выбрать «Транспорт», а следующим этапом найти в выпадающем меню заветный пункт «Парковки Волгограда».
Предусмотрели разработчики и мобильное приложение с возможностью оплаты парковочного места. Оно доступно для IOS и android и по сути дублирует функционал сайта.
Примечательно, что большинство способов оплаты далеки от автоматизма. Пользователям парковки необходимо уточнять и вручную вносить довольно широкий объём данных, начиная от регистрационной информации автомобиля и заканчивая временем, а также конкретной зоной парковки.
Для чего это нужно?
Как уверяют власти, платные парковки, вводимые в областном центре по примеру Москвы, – вынужденная мера. С каждым годом количество машин увеличивается, при этом дорожная инфраструктура областного центра, спроектированная в советское время, не рассчитана на такой наплыв.
По мнению мэрии, новые правила должны простимулировать граждан пользоваться в центре города общественным транспортом.
Инвестиции в будущее(?)
Для обеспечения новых правил парковки властями установлены санкции. Рядовым гражданам за каждый факт нарушения предусмотрен штраф 2,5 тыс. рублей. Для юридических лиц – 30 тыс. рублей.
Выявлять бунтарей и зазевавшихся будут онлайн с помощью специальных комплексов фото- и видеофиксации. Последние, как ранее сообщало ИА «Высота 102», власти взяли у компании ООО «Вирт» в аренду на два месяца за 122,5 млн рублей. В случае если и в дальнейшем обслуживание платных парковок будет обходиться в эту же сумму, то ежегодно мэрии придётся тратить на эти цели по 735 млн рублей.
Установленное оборудование автоматически сверяет номера припаркованных автомобилей с базой данных оператора системы и, в случае необходимости, позволяет автоматически штрафовать нарушителей.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»