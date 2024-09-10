С 16 сентября в Волгограде начнут штрафовать за неоплаченную парковку

Администрация Волгограда объявила о завершении периода пуско-наладки оборудования парковочного пространства в центре города, в течение которого система работала в тестовом режиме без начисления штрафов для нарушителей, передает V102.RU.

- С 16 сентября платная парковка начинает функционировать в полном объеме – напоминаем, в случае неоплаты услуги к автовладельцам применяются штрафные санкции, - сообщили сегодня, 10 сентября, в мэрии.

Напомним, что платные парковки обозначены информационными щитами и синей разметкой. Появились они с 8 августа на восьми улицах в Центральном районе Волгограда, прилегающих к набережной. Теперь платить придется, если машина будет припаркована больше 15 минут.

За 1 час стоянки легкового автомобиля на платной парковке придется заплатить 40 рублей.

В мэрии напомнили, что оплату парковки необходимо произвести до конца текущих суток – если она не будет совершена до 23.59 того дня, в который транспортное средство было поставлено на стоянку, система зафиксирует факт отсутствия оплаты за парковку. В этом случае в соответствии с действующим законодательством владельцу автомашины начисляется штраф в размере 2500 рублей.

Указанные парковки являются платными только в будние дни с 08.00 до 20.00. В оставшееся время, а также в выходные и праздники парковка бесплатная. Подробная информация о географии таких парковок и способах оплаты - в нашем материале.

На все вопросы по поводу платных парковок в администрации Волгограда обещают ответить по телефону горячей линии 8 (8442) 96-61-88.