В Волгограде за год на уборку 38 кладбищ потратят 9 млн рублей

В Волгограде ищут подрядчика по содержанию территорий 38 городских кладбищ в 2027 году. На эти цели из бюджета будет выделено чуть более 9 миллиона рублей, как и в текущем году. Победителю электронного аукциона предстоит в течение года убирать и вывозить мусор с городских кладбищ во всех районах Волгограда.

Кроме того, исполнителю работ придется чистить дорожки, обрабатывать их противогололедными материалами, убирать и вывозить снег и наледь. В перечень работ входит также побелка и покраска кладбищенских сооружений, завоз песка.

Контракт с победителем будет подписан на срок с 1 января по 31 декабря 2027 года.