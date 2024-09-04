Глава Иловлинского района Иван Гель сохранил должность после гибели подчиненного

Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, а следствие выступало с ходатайством о его отстранении от должности, выиграл суд и продолжит исполнять свои прямые обязанности.

Ранее журналисты V102.RU сообщали, что Центральный районный суд Волгограда своим постановлением от 26 апреля 2024 года удовлетворил прошение следователя о временном отстранении от должности районного главы.

Следствие указывало, что Гель, наделенный властными полномочиями, может оказывать давление на свидетелей и склонять их к даче показаний, свидетельствующих о его невиновности. Однако на следующие сутки после публикации информагентства — «Будет жить на 16 тысяч. Главу Иловлинского района Ивана Геля от должности отстранил суд» — в своем официальном аккаунте в Telegram глава сообщил, что он продолжает исполнять свои прямые обязанности и обжалует постановление суда.

Собственный источник «Высоты 102» рассказал, что апрельское постановление Центрального райсуда отменили в апелляции.

— Заседание прошло 19 июня. Несколько потерпевших, принимавших участие в рассмотрении материала, пояснили суду, что на них не оказывается никакого давления, — уточнил источник. — Но следствие не сдавалось, еще раз выступив с ходатайством об отстранении Геля от занимаемой должности. 28 июня Центральный райсуд отказал следственному органу. Часть потерпевших, которые считают, что на них все же могло оказываться давление, подали жалобу. 3 сентября в Волгоградском облсуде прошло апелляционное заседание, где решение нижестоящей инстанции оставили без изменения.

Напомним, по сведениям V102.RU, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Ивана Геля стали трагические события 28 августа 2022 года, когда в 10 километрах от хутора Стародонский рядом с грейдером, ведущим к Дону, вспыхнул пожар. В огне погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин. Серьезно пострадали и трое других сотрудников районной администрации, которых в буквальном смысле слова сначала вынес на себе, а затем эвакуировал фермер Александр Канунов.

Следствие настаивало, что именно указания Геля, пославшего подчиненных на тушение пожара, не уполномоченных на выполнение этих функций, и стали основанием для уголовного преследования. Сам глава утверждал, что в случившемся виноваты механизаторы, якобы работавшие на технике без спецоборудования для защиты от искры. При этом фермеры категорически отрицали версию главы и высказали предположение, что причиной пожара мог стать окурок, выброшенный из проезжающего по грейдеру транспорта.

Позднее президентом России Владимиром Путиным за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара, Александр Переярин был посмертно награжден орденом Мужества. Также медалями «За отвагу на пожаре» награждены трое сотрудников администрации, которых спас фермер Александр Канунов — Владимир Вагнер, консультант аппарата администрации Иловлинского района, Сергей Кочелаев, консультант отдела администрации и Петр Сигачев, главный специалист-зоотехник администрации района.

Фото: Иван Гель / t.me