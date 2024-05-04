Глава Иловлинского района Гель обжаловал решение суда об отстранении

Глава Иловлинского района Иван Гель в отношении которого расследуется уголовное дело по п. в ч. 3. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), подал жалобу на решение Центрального районного суда Волгограда, удовлетворившего ходатайство следствия о временном отстранении руководителя от должности.

В официальном Telegram-канале администрации Иловлинского района сегодня, 4 мая, опубликовано обращение к жителям:

— Глава района Иван Гель продолжает исполнять свои обязанности руководителя муниципалитета. Постановление Центрального районного суда города Волгограда, на которое ссылаются в своих статьях различные СМИ, не вступило в законную силу. В настоящее время данное постановление суда обжалуется стороной защиты как незаконное и необоснованное. Органы местного самоуправления района и поселений, иные организации, а также все объекты районной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что как стало известно журналистам «Высоты 102», поводом для возбуждения уголовного дела в отношении районного главы стали трагические события 28 августа 2022 года. Тогда в 10 километрах от хутора Стародонский рядом с грейдером, который ведет к Дону, вспыхнул пожар, в котором погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин.

По версии следствия, именно указания Ивана Геля, пославшего сотрудников своей администрации на тушение пожара, не уполномоченных на выполнение этих функций, и стали основанием для возбуждения дела. Сам глава утверждал, что в случившемся виновны механизаторы, якобы работавшие на технике без специального оборудования для защиты от искры.

Коллаж: ИА «Высота 102»