Начальник отдела ГОиЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области скончался от ожогов, полученных в ходе тушения крупного пожара. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Иловлинского района.

Александру Владимировичу Переярину было 52 года. Он получил ожоги лица, кожи, шеи первой степени, термический ожог кожи обеих верхних конечностей второй степени. Пострадали еще трое сотрудников администрации Иловлинского района. Они находятся в ожоговом центре больницы №25.

Напомним, накануне пожар вспыхнул в 10 километрах от хутора Стародонской – загорелась сухая трава. Огонь подбирался к детскому лагерю «Лазурный», расположенный на территории Озерского сельского поселения. В результате пришлось эвакуировать 238 детей и 44 сотрудников.

После этого огонь перекинулся в пойму реки Дон и подбирался к хутору Вилтов. Населенный пункт удалось отстоять.