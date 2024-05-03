Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователя о временном отстранении от должности главы Иловлинского района Ивана Геля в связи с расследованием в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на постановление Центрального районного суда Волгограда от 26 апреля 2024 года. Из документа следует, что в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Волгоградской области находится уголовное дело по обвинению Ивана Геля в совершении преступления, предусмотренного п.в ч. 3. Ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.



В ходатайстве следователь указал, что Иван Гель, будучи главой района и наделенный полномочиями, может оказывать давление на свидетелей и склонять их к даче показаний, свидетельствующих о его невиновности. Суд согласился с аргументами следователя и удовлетворил ходатайство, назначив на время отстранения Ивана Геля от должности пособие чиновнику в размере прожиточного минимума – 16 844 рубля. Постановление Центрального суда Волгограда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как стало известно V102.RU, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении главы Иловлинского района стали трагические события 28 августа 2022 года. Тогда в 10 километрах от хутора Стародонский рядом с грейдером, который ведет к Дону, вспыхнул пожар. Огонь первыми заметили рабочие фермера Александра Канунова, которые позвонили на номер 112. С возгоранием двум местным пожарным машинам справиться не удалось, и в итоге оно распространилось на территории в 20 километров, угрожало нескольким населенным пунктам, детскому лагерю и базе отдыха. Ликвидировать пожар отправили в числе прочих четырех сотрудников администрации Иловлинского района. Но они попали в огненную западню и не все из нее смогли выбраться. В пожаре погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин. Серьезно пострадали и трое других сотрудников администрации района, которых в буквальном смысле слова сначала вынес на себе, а затем эвакуировал фермер Александр Канунов. В интервью V102.RU он рассказывал подробно о страшных событиях того дня.

По словам свидетеля, Александр Переярин мог выжить, если бы у него был противогаз. Однако, по предварительным данным, людей отправили тушить пожар без какой-либо спецодежды и амуниции. По версии следствия, именно указания Ивана Геля, пославшего сотрудников своей администрации на тушение пожара, не уполномоченных на выполнение этих функций, и стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главы.

Между тем, после случившегося в интервью V102.RU Иван Гель утверждал, что виновниками пожара могли стать механизаторы, которые якобы работали на технике без специального оборудования для защиты от искры. При этом сельхозпроизводители категорически отрицали эту версию и высказывали предположение, что причиной возгорания мог стать окурок, который выбросили из проезжающего по грейдеру транспорта.

Позднее президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества Александра Переярина за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара. Также медали «За отвагу на пожаре» получили трое сотрудников администрации, которых спас фермер Александр Канунов – Владимир Вагнер, консультант аппарата администрации Иловлинского района, Сергей Кочелаев, консультант отдела администрации и Петр Сигачев, главный специалист-зоотехник администрации района.

Корреспондент V102.RU сегодня, 3 мая, пытался дозвониться Ивану Гелю и выяснить, намерен ли он обжаловать постановление суда о его временном отстранении от должности, однако звонки перенаправлялись на голосовой почтовый ящик. Тем временем, по словам местных жителей, после 26 апреля они видели чиновника на своем рабочем месте.

