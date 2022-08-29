Расследования

Установлен виновник степного пожара, при котором под Волгоградом погиб чиновник

Расследования 29.08.2022 12:45
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29.08.2022 12:45



Пожар, который накануне вспыхнул в Волгоградской области, и унес жизнь начальника отдела ГОиЧС администрации Иловлинского района, мог произойти по вине тракториста. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Иловлинского района Иван Гель, от трактора, который проезжал по дороге, вспыхнула искра. При этом у транспортного средства не оказалось обязательной противоискровой защиты.

Сколько можно писать, предупреждать, уговаривать, – говорит Иван Степанович. – Без этого оборудования категорически запрещена работа какой-либо техники. Вот такое разгильдяйство и приводит к подобным трагедиям.

По словам главы Иловлинского района, сейчас этим делом занимается следствие. Тракторист, который, предположительно, стал виновником пожара, работает  в одном фермерском хозяйстве района. 

Как рассказал Иван Степанович, накануне в района сложилась критическая ситуация с распространением степного пожара. 

Огонь угрожал сразу нескольким населенным пунктам, хуторам Озерки, Стародонской, Белужино-Колдаиров Озерского сельского поселения, потом подбирался к хутору Вилтов, – рассказал глава района. – Всего пожар уничтожил 6 тысяч га растительности и степей. Урона хозяйствам и объектам он не нанес – нам удалось отстоять детский лагерь, базу отдыха, хотя огонь шел прямо туда, по пескам, где стояла сухая, как спичка, трава. По этому пути у нас раньше проходили различные ралли, в том числе и «Шелковый путь». Так что никакой преграды огонь не встретил. 

На пути сокрушительного огня встали лишь десятки людей и спецтехника. 

Группы, в которой и был наш Александр Владимирович, и другие сотрудники районной администрации, как раз боролись с огнем там, где он подбирался к лагерю, – говорит Иван Степанович. – По верхушкам деревьев он был небольшой, а внизу сильно горело. Из-за смены ветра в огненной ловушке оказались Александр Владимирович Переярин и наши работники администрации. Троим удалось выскочить, они получили ожоги и сейчас в больнице в Волгограде. А Александр Владимирович не смог выбежать. Может, ему стало плохо, мы можем только догадываться.  Он погиб как герой. Детей мы из лагеря эвакуировали, никто из них не пострадал. 

Между тем, сегодня в Иловлинском районе продолжается проливка сгоревших площадей. В работах задействованы около сотни человек и 30 единиц техники. 

Ситуацию может усугубить сильный ветер, какой был и вчера, – переживает Иван Степанович. – Так что сейчас главное – не допустить повторного возникновения пожара.

Сегодня стала известна дата похорон Александра Владимировича. Прощание с ним состоится завтра, 30 августа, около дома, где он жил.

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