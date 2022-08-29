«На них лопалась кожа»: волгоградский фермер со слезами рассказал, как не смог спасти друга из огненной ловушки

40-летний фермер Александр Канунов, который 28 августа принимал участие в тушении пожара в Иловлинском районе Волгоградской области, рассказал подробности произошедшей накануне трагедии. По словам Александра, разрушительных последствий пожара и гибели человека можно было избежать, если бы огню не дали пройти спокойно несколько километров.

– Первыми возгорание заметили мои рабочие, они убирали сено и увидели огненные языки прямо вдоль грейдера, который ведет к Дону, – рассказывает Александр. – Они позвонили, вызвали пожарку. Сначала приехали две машины – лесхозовская и из пожарной части. Тушили они так – заливали огненные хвосты вместо того, чтобы перехватить пожар. Вот он и прошел без препятствий километров двадцать.

На тушение пожара были брошены в том числе и сотрудники администрации Иловлинского района.

– Глава района Гель часто использовал Александра Владимировича Переярина как пожарного, – продолжает Александр, не в силах сдержать эмоций и слез. – И в этот раз он и его трое коллег зацепили 200-килограммовую бочку с помпой к «УАЗ» и поехали отрезать пожар от леса. Я в тот момент был с ними, поехал, чтобы помочь Александру Владимировичу. Когда ветром полыхнуло огонь в нашу сторону, все бросились убегать. А они вчетвером остались там, за стеной огня, не успели выскочить. Я сел в свою «Ниву» и проехал метров 30-40 прямо через огонь. Там я увидел троих – они были без одежды, она просто сгорела и прилипла к телу, у них лопались пузыри на моих глазах. Александра Владимировича я сразу не нашел – там было очень сильное задымление. Обожженных я вывез на бугор и там оставил. И вернулся снова. Сначала я нашел «УАЗ» - он стоял целый-невредимый. А рядом лежал Переярин. Лицом вниз. Я его потрогал за плечо, позвал. А он уже мертвый.

По словам Александра, его товарищ мог бы остаться в живых – если бы у него был противогаз.

– Я кляну себя, что не смог его спасти, все думаю сейчас, если бы нашел его сразу, может, он бы и выжил, – заново переживает мужчина те страшные минуты, забывая при этом, что ему удалось вытащить из огня троих человек, а потом еще пять километров везти их до врачей.

При этом, как стало известно ИА «Высота 102», обгоревшим пытался помочь и депутат Госдумы Петр Толстой, у которого в Иловлинском районе находится дача. По словам Александра, депутат привез из дома лекарства для оказания помощи обгоревшим мужчинам.

Между тем, Александр уверен, что на пожар нельзя было посылать неподготовленных людей.

– Людей отправляли на тушение пожара без какой-либо спецодежды, без противогазов, без другой необходимой амуниции, – возмущается фермер. – Это нормально, что сначала огонь тушили снятыми с себя майками? В этом районе даже опашки не было – все денег нет в администрации. А как сцену строить за несколько миллионов в райцентре, так они есть.

По словам Александра, несколько лет назад он предлагал поставить в пойме Дона глубинный насос, чтобы было чем тушить степные пожары, а не возить воду за 20 километров от реки.

– Надо мной тогда все смеялись: мол, ты коров, что ли, собрался поить? – продолжает свой печальный рассказ фермер. – Но теперь уже никому не смешно – произошла трагедия, погиб человек. Еще трое в больнице. У самого молодого паренька дома парализованная мать. И сам он наполовину между жизнью и смертью.

Александр категорически не согласен с заявлением главы Иловлинского района Ивана Геля о том, что виновником пожара является тракторист, который работал без специальной защиты от искр на своем транспорте.

– Это полная ерунда, нашу технику уже осмотрели, зашита там везде установлена, – утверждает фермер. – Мы работаем уже много лет, и такие вещи себе не позволяем. Просто им сейчас надо найти стрелочников, чтобы на них «повесить» этот пожар, и чтобы они остались все в стороне.

Александр предположил, что причиной пожара мог стать непотушенный окурок.

– Этот грейдер, где все и загорелось, как проходной двор, он ведет к Дону и здесь всегда проезжает много машин, – продолжает мужчина. – Несколько лет назад здесь выставляли даже полицейский пост, который никого не пропускал в такой же опасный пожароопасный период. Сейчас, пожалуйста, проезжай, кто хочет. Вот и получили, что получили.

Между тем, напомним, сегодня в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» глава Иловлинского района Иван Гель заявил, что виновник пожара установлен и им «занимается следствие».

От пожара едва не пострадал детский лагерь и база отдыха, детей пришлось эвакуировать. Серьезная угроза нависала и над несколькими хуторами.

Сегодня на месте сгоревшей степи и лесополосы идет проливка тлеющей травы. Однако ветер не на стороне огнеборцев – в эти минуты стало известно о том, что пожар разгорелся около еще одного хутора Иловлинского района, Краснодонского.