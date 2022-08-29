Расследования

«На них лопалась кожа»: волгоградский фермер со слезами рассказал, как не смог спасти друга из огненной ловушки

Расследования 29.08.2022 15:55
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29.08.2022 15:55


40-летний фермер Александр Канунов, который 28 августа принимал участие в тушении пожара в Иловлинском районе Волгоградской области, рассказал подробности произошедшей накануне трагедии. По словам Александра, разрушительных последствий пожара и гибели человека можно было избежать, если бы огню не дали пройти спокойно несколько километров. 

Первыми возгорание заметили мои рабочие, они убирали сено и увидели огненные языки  прямо вдоль грейдера, который ведет к Дону, – рассказывает Александр. – Они позвонили, вызвали пожарку. Сначала приехали две машины – лесхозовская и из пожарной части. Тушили они так – заливали огненные хвосты вместо того, чтобы перехватить пожар. Вот он и прошел без препятствий километров двадцать. 

На тушение пожара были брошены в том числе и сотрудники администрации Иловлинского района. 

Глава района Гель часто использовал Александра Владимировича Переярина как пожарного, – продолжает Александр, не в силах сдержать эмоций и слез. – И в этот раз он и его трое коллег зацепили 200-килограммовую бочку с помпой к «УАЗ» и поехали отрезать пожар от леса. Я в тот момент был с ними, поехал, чтобы помочь Александру Владимировичу. Когда ветром полыхнуло огонь в нашу сторону, все бросились убегать. А они вчетвером остались там, за стеной огня, не успели выскочить. Я сел в свою «Ниву» и проехал метров 30-40 прямо через огонь. Там я увидел троих – они были без одежды, она просто сгорела и прилипла к телу, у них лопались пузыри на моих глазах. Александра Владимировича я сразу не нашел – там было очень сильное задымление. Обожженных я вывез на бугор и там оставил. И вернулся снова. Сначала я нашел «УАЗ» - он стоял целый-невредимый. А рядом лежал Переярин. Лицом вниз. Я его потрогал за плечо, позвал. А он уже мертвый. 

По словам Александра, его товарищ мог бы остаться в живых – если бы у него был противогаз.

Я кляну себя, что не смог его спасти, все думаю сейчас, если бы нашел его сразу, может, он бы и выжил, – заново переживает мужчина те страшные минуты, забывая при этом, что ему удалось вытащить из огня троих человек, а потом еще пять километров везти их до врачей.

При этом, как стало известно ИА «Высота 102», обгоревшим пытался помочь и депутат Госдумы Петр Толстой, у которого в Иловлинском районе находится дача. По словам Александра, депутат привез из дома лекарства для оказания помощи обгоревшим мужчинам. 

Между тем, Александр уверен, что на пожар нельзя было посылать неподготовленных людей. 

Людей отправляли на тушение пожара без какой-либо спецодежды, без противогазов, без другой необходимой амуниции, – возмущается фермер. – Это нормально, что сначала огонь тушили снятыми с себя майками? В этом районе даже опашки не было – все денег нет в администрации. А как сцену строить за несколько миллионов в райцентре, так они есть. 

По словам Александра, несколько лет назад он предлагал поставить в пойме Дона глубинный насос, чтобы было чем тушить степные пожары, а не возить воду за 20 километров от реки. 

– Надо мной тогда все смеялись: мол, ты коров, что ли, собрался поить? – продолжает свой печальный рассказ фермер. – Но теперь уже никому не смешно – произошла трагедия, погиб человек. Еще трое в больнице. У самого молодого паренька дома парализованная мать. И сам он наполовину между жизнью и смертью. 

Александр категорически не согласен с заявлением главы Иловлинского района Ивана Геля о том, что виновником пожара является тракторист, который работал без специальной защиты от искр на своем транспорте. 

Это полная ерунда, нашу технику уже осмотрели, зашита там везде установлена, – утверждает фермер. – Мы работаем уже много лет, и такие вещи себе не позволяем. Просто им сейчас надо найти стрелочников, чтобы на них «повесить» этот пожар, и чтобы они остались все в стороне. 

Александр предположил, что причиной пожара мог стать непотушенный окурок. 

– Этот грейдер, где все и загорелось, как проходной двор, он ведет к Дону и здесь всегда проезжает много машин, – продолжает мужчина. – Несколько лет назад здесь выставляли даже полицейский пост, который никого не пропускал в такой же опасный пожароопасный период. Сейчас, пожалуйста, проезжай, кто хочет. Вот и получили, что получили. 

Между тем, напомним, сегодня в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» глава Иловлинского района Иван Гель заявил, что виновник пожара установлен и им «занимается следствие».

От пожара едва не пострадал детский лагерь и база отдыха, детей пришлось эвакуировать. Серьезная угроза нависала и над несколькими хуторами. 

Сегодня на месте сгоревшей степи и лесополосы идет проливка тлеющей травы. Однако ветер не на стороне огнеборцев – в эти минуты стало известно о том, что пожар разгорелся около еще одного хутора Иловлинского района, Краснодонского. 

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