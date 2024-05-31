«Я тебя убью!»: в Волгограде отложили суд по душившей дочь Ахметовой-Мсхаладзе

В Волгограде сегодня, 31 мая, состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении 25-летней Анастасии Ахметовой, лишенной родительских прав на новорожденную дочь, которую, по версии следствия, та душила подушкой на видео, чтобы отправить запись своему мужу-военному, сообщает V102.RU.

Блогер, привыкшая к всеобщему вниманию и фотовспышкам, в коридорах судебного участка № 137 Дзержинского района почему-то прятала свое лицо от журналистов и отказалась что-либо комментировать, заявив о нежелании «светиться по телевизору».







Органами предварительного следствия подсудимая обвиняется по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и двух эпизодах по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В процессе Мсхаладзе (Ахметова), которая уже успела выйти замуж и поменять фамилию, категорически отказалась признавать свою вину. Ранее всегда готовая покрасоваться перед камерами, она вдруг резко выступила против освещения судебного процесса в СМИ.

Адвокат Мсхаладзе заявил, что журналисты «могут узнать семейные тайны» и вообще «заседание изначально надо было сделать закрытым». Прокуратура была не против ведения съемки, но суд все же удовлетворил требование обвиняемой стороны.

В заседание не явилась потерпевшая по делу Елизавета Баргаева, которой, по версии следствия, Мсхаладзе дважды угрожала убийством в подъезде и во дворе дома № 7б по улице Рионской в Волгограде. Оба эпизода произошли 18 и 19 октября 2023 года.

— В два часа ночи Мсхаладзе, действуя агрессивно и решительно, держа в руках деревянную биту, ударила Баргаеву не менее одного раза в область головы, высказывая угрозу убийством, а конкретно: «Если я тебе не убью сейчас, то сделаю это позже чужими руками», — зачитала материалы дела гособвинитель Татьяна Чернышова.

Нападавшую вспугнули соседи, выбежавшие на лестничную площадку третьего этажа, где происходило избиение, и вспугнули Мсхаладзе, которая поспешно ретировалась.

Согласно обвинительному заключению, в следующий раз подсудимая подстерегла Баргаеву и со словами «Я тебя убью!» набросилась на нее с электрошокером в правой руке. Бывшая подруга получила как минимум по одному удару в область шеи и живота. Мотивом послужил флирт Баргаевой с мужем фигурантки дела.

Также потерпевшая по делу получала странные послания от своей экс-подруги. Курьер доставил ей две гвоздики в траурной ленте с надписью «Вечная память, что последняя расценила как прямую угрозу.

Что касается обвинения по ст. 156 УК РФ, то следствие считает, что Мсхаладзе жестоко обращалась со своей дочерью, которая имеет определенный медицинский диагноз, в частности душила малыша подушкой.

— 12 июня 2023 в 21.50 Мсхаладзе, находясь вместе с дочерью в спальне, ввиду сложившихся сложных семейных отношений с отцом ребенка Ахметовым, умышленно применила к своей дочери физическое насилие, — зачитала текст обвинения гособвинитель. — В период с июля по декабрь 2023 года Мсхаладзе вела аморальный образ жизни, фактически не появлялась дома, жила отдельно, дочерью не занималась, употребляла спиртные напитки, не работала, — поясняла прокурор. — С апреля по ноябрь 2023 года мать и бабушка воспитывали, кормили, одевали ребенка, посещали с ним врачей и покупали необходимые лекарства.





После небольшого перерыва, объявленного судьей Марией Власовой, защитник Мсхаладзе вдруг как будто очнулся от морока и заявил, что рассмотрение дела нужно отложить, так как «перед допросом потерпевшей требуется время для ознакомления с материалами дела».

В итоге заседание перенесли на 13 июня. В процессе выступят свидетели обвинения. Заявлены супруг Мсхаладзе, который сейчас проходит службу в ВС РФ и дедушка новорожденной девочки Айбулат Ахметов.

Напомним, что суд лишил родительских прав душившую собственного ребенка блогера Ахметову (Мсхаладзе). Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание своей теперь уже бывшей дочери до достижения последней совершеннолетия.

Фото и видео: ИА «Высота 102»