Расследования

«Я тебя убью!»: в Волгограде отложили суд по душившей дочь Ахметовой-Мсхаладзе

Расследования 31.05.2024 16:00
0
31.05.2024 16:00


В Волгограде сегодня, 31 мая, состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении 25-летней Анастасии Ахметовой, лишенной родительских прав на новорожденную дочь, которую, по версии следствия, та душила подушкой на видео, чтобы отправить запись своему мужу-военному, сообщает V102.RU.  

Блогер, привыкшая к всеобщему вниманию и фотовспышкам, в коридорах судебного участка № 137 Дзержинского района почему-то прятала свое лицо от журналистов и отказалась что-либо комментировать, заявив о нежелании «светиться по телевизору».  




Органами предварительного следствия подсудимая обвиняется по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и двух эпизодах по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). 

В процессе Мсхаладзе (Ахметова), которая уже успела выйти замуж и поменять фамилию, категорически отказалась признавать свою вину. Ранее всегда готовая покрасоваться перед камерами, она вдруг резко выступила против освещения судебного процесса в СМИ. 

Адвокат Мсхаладзе заявил, что журналисты «могут узнать семейные тайны» и вообще «заседание изначально надо было сделать закрытым». Прокуратура была не против ведения съемки, но суд все же удовлетворил требование обвиняемой стороны.  

В заседание не явилась потерпевшая по делу Елизавета Баргаева, которой, по версии следствия, Мсхаладзе дважды угрожала убийством в подъезде и во дворе дома № 7б по улице Рионской в Волгограде. Оба эпизода произошли 18 и 19 октября 2023 года. 

— В два часа ночи Мсхаладзе, действуя агрессивно и решительно, держа в руках деревянную биту, ударила Баргаеву не менее одного раза в область головы, высказывая угрозу убийством, а конкретно: «Если я тебе не убью сейчас, то сделаю это позже чужими руками», — зачитала материалы дела гособвинитель Татьяна Чернышова. 

Нападавшую вспугнули соседи, выбежавшие на лестничную площадку третьего этажа, где происходило избиение, и вспугнули Мсхаладзе, которая поспешно ретировалась. 

Согласно обвинительному заключению, в следующий раз подсудимая подстерегла Баргаеву и со словами «Я тебя убью!» набросилась на нее с электрошокером в правой руке. Бывшая подруга получила как минимум по одному удару в область шеи и живота. Мотивом послужил флирт Баргаевой с мужем фигурантки дела. 

Также потерпевшая по делу получала странные послания от своей экс-подруги. Курьер доставил ей две гвоздики в траурной ленте с надписью «Вечная память, что последняя расценила как прямую угрозу.  

Что касается обвинения по ст. 156 УК РФ, то следствие считает, что Мсхаладзе жестоко обращалась со своей дочерью, которая имеет определенный медицинский диагноз, в частности душила малыша подушкой.   

— 12 июня 2023 в 21.50 Мсхаладзе, находясь вместе с дочерью в спальне, ввиду сложившихся сложных семейных отношений с отцом ребенка Ахметовым, умышленно применила к своей дочери физическое насилие, — зачитала текст обвинения гособвинитель. — В период с июля по декабрь 2023 года Мсхаладзе вела аморальный образ жизни, фактически не появлялась дома, жила отдельно, дочерью не занималась, употребляла спиртные напитки, не работала, — поясняла прокурор. — С апреля по ноябрь 2023 года мать и бабушка воспитывали, кормили, одевали ребенка, посещали с ним врачей и покупали необходимые лекарства. 


После небольшого перерыва, объявленного судьей Марией Власовой, защитник Мсхаладзе вдруг как будто очнулся от морока и заявил, что рассмотрение дела нужно отложить, так как «перед допросом потерпевшей требуется время для ознакомления с материалами дела». 

В итоге заседание перенесли на 13 июня. В процессе выступят свидетели обвинения. Заявлены супруг Мсхаладзе, который сейчас проходит службу в ВС РФ и дедушка новорожденной девочки Айбулат Ахметов. 

Напомним, что суд лишил родительских прав душившую собственного ребенка блогера Ахметову (Мсхаладзе). Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание своей теперь уже бывшей дочери до достижения последней совершеннолетия.

Фото и видео: ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.05.2024 17:50
Расследования 31.05.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2024 12:25
Расследования 31.05.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2024 11:16
Расследования 31.05.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 20:16
Расследования 30.05.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 19:05
Расследования 30.05.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 16:19
Расследования 30.05.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 15:48
Расследования 30.05.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 14:53
Расследования 30.05.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 12:21
Расследования 30.05.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:26
Расследования 30.05.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:21
Расследования 30.05.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 10:25
Расследования 30.05.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 21:56
Расследования 29.05.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 18:51
Расследования 29.05.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 17:58
Расследования 29.05.2024 17:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
В ТРЦ Волгограда в офисном помещении нашли мертвой менеджераСмотреть фотографии
18:58
Град и дожди: в Волгограде и области объявили штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
18:27
«Будет в разы больше»: Волгоградскую область раньше срока атаковала оголодавшая мошкаСмотреть фотографии
17:50
Жителю Калмыкии грозит 5 лет за ложное минирование автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
В России могут разрешить использовать голоса умерших без согласия близкихСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде водителям мусоровозов подкладывают под колеса самодельные шипыСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде осудят 45-летнего мужчину, по пьяни сгубившего матьСмотреть фотографии
16:00
«Я тебя убью!»: в Волгограде отложили суд по душившей дочь Ахметовой-МсхаладзеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В поселке Волгоградской области пропал длинноволосый юноша на красно-белом велосипедеСмотреть фотографии
14:55
В Камышине директору учебного учреждения грозит 6-летний срок за экскурсию по центру собаководстваСмотреть фотографии
14:31
Премьерный «Евгений Онегин» вышел на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом вспыхнул деревянный частный дом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Военнослужащий из Камышина Антон Иноземцев погиб на СВОСмотреть фотографии
13:20
Не помогла даже Росгвардия. Волгоградец на внедорожнике заблокировал спешившую на вызов скорую помощьСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Праздник и новые цветы: волонтеры НПЗ навестили воспитанников социального центраСмотреть фотографии
13:03
«Кататься в убыток никто не хочет»: в Волгограде ищут перевозчика на маршрут №34Смотреть фотографии
12:35
Две пассажирки такси пострадали в тройном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
Избивший пенсионерку в магазине под Волгоградом Цой отправится в спецклиникуСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде появились подробности столкновения мотоциклиста с Opel MerivaСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Экс-адвокату с четырьмя высшими дали 3,5 года строгача за мошенничество с аукционамиСмотреть фотографии
10:15
Свои порядки: владельцы ресторана Rimini незаконно присвоили прилегающую парковкуСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам рассказали, где искать большие зарплатыСмотреть фотографии
09:43
Обгоревший труп нашли в сарае под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцев на выходных ждет пекло до +34º и дожди с грозойСмотреть фотографии
08:22
«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высотыСмотреть фотографии
07:46
Волгоградские отельеры массово избавляются от гостиничного бизнесаСмотреть фотографии
07:04
Первый пошел? В Волгоградской области готовятся открыть купальный сезон с 15 июняСмотреть фотографии
21:43
В Волгограде подростки на мотоцикле вновь угодили под колёса легковушкиСмотреть фотографии
21:19
Пыль степей Казахстана зацепила 30 мая ВолгоградСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области готовятся запустить карту жителя регионаСмотреть фотографии
 