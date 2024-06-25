Депутат Волгоградской гордумы объявил о губернаторских амбициях

Региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинуло своего кандидата на пост губернатора Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский облизбирком, члены рабочей группы ИКВО сегодня, 25 июня, приняли у Алексея Васютенко документы для выдвижения кандидатом на выборах губернатора Волгоградской области.

49-летний Алексей Васютенко – депутат Волгоградской гордумы. В настоящее время возглавляет ООО «Палалар». Является также вице-президентом Волгоградской областной общественной организации «Федерация кикбоксинга».

Ранее, напомним, сообщалось, что документы в облизбирком сдал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

За должность главы региона также намерен побороться газоспасатель «Каустика» Алексей Кононенко. Его выдвигает на пост местное отделение ЛДПР. Кононенко пока не подавал документы в облизбирком.

Фото сайта Волгоградского облизбиркома