Политика

Депутат Волгоградской гордумы объявил о губернаторских амбициях

Политика 25.06.2024 12:36
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25.06.2024 12:36


Региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинуло своего кандидата на пост губернатора Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский облизбирком, члены рабочей группы ИКВО сегодня, 25 июня, приняли у Алексея Васютенко документы для выдвижения кандидатом на выборах губернатора Волгоградской области.

49-летний Алексей Васютенко – депутат Волгоградской гордумы. В настоящее время возглавляет ООО «Палалар». Является также вице-президентом Волгоградской областной общественной организации «Федерация кикбоксинга».

Ранее, напомним, сообщалось, что документы в облизбирком сдал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

За должность главы региона также намерен побороться газоспасатель «Каустика» Алексей Кононенко. Его выдвигает на пост местное отделение ЛДПР. Кононенко пока не подавал документы в облизбирком. 

Фото сайта Волгоградского облизбиркома

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