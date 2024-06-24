Андрей Бочаров подал документы на выборы губернатора





Андрей Бочаров сегодня, 24 июня, побывал в Избирательной комиссии Волгоградской области, где передал в комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах губернатора Волгоградской области. Действующий глава региона, ранее сообщало ИА «Высота 102», выдвигается от волгоградского отделения «Единой России».

– Руководитель рабочей группы, секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин выдал кандидату письменное подтверждение о приеме документов, – сообщают в ИКВО. – На выборах Губернатора Волгоградской области период представления документов для выдвижения продлится до 18:00 1 июля.

После подачи документов кандидаты в губернаторы должны с 16 июля по 24 июля представить по 225 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований, в том числе 50 подписей депутатов представительных органов 29 муниципальных районов и городских округов.

Фото: ИКВО / t.me