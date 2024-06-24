Экономика

Андрей Бочаров подал документы на выборы губернатора

Экономика 24.06.2024 15:22
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24.06.2024 15:22


Андрей Бочаров сегодня, 24 июня, побывал в Избирательной комиссии Волгоградской области, где передал в комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах губернатора Волгоградской области. Действующий глава региона, ранее сообщало ИА «Высота 102», выдвигается от волгоградского отделения «Единой России». 

Руководитель рабочей группы, секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин выдал кандидату письменное подтверждение о приеме документов, – сообщают в ИКВО. – На выборах Губернатора Волгоградской области период представления документов для выдвижения продлится до 18:00 1 июля. 

После подачи документов кандидаты в губернаторы должны с 16 июля по 24 июля представить по 225 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований, в том числе 50 подписей депутатов представительных органов 29 муниципальных районов и городских округов.

Фото: ИКВО / t.me

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