Политика

В 51-й раз повезет? Газоспасатель поборется за пост волгоградского губернатора

Политика 25.06.2024 07:26
0
25.06.2024 07:26

В Волгоградской области стал известен второй претендент на губернаторский пост. Как сообщает ИА «Высота 102», за руководящую должность поборется Алексей Кононенко, последние несколько лет работающий газоспасателем на волгоградском предприятии «Каустик». Мужчину выдвигает на пост местное  отделение ЛДПР.

Примечательно, что ответственная работа на заводе не мешает попыткам политической самореализации партийца. С 2010 года, по данным сервиса «Инфовыборы.ПРО», мужчина уже 50 раз претендовал на депутатские мандаты, а также руководящие должности в Волгоградской области, Калмыкии и даже пытался избраться в Госдуму.

Последний раз, в 2023 году, Алексей Кононенко собирался возглавить Ореховское сельское поселение Даниловского района Волгоградской области, однако проиграл учительнице начальных классов Наталье Лушкиной.

Согласно анкете на сайте ЛДПР, Алексей Кононенко родился 17 марта 1986 года. В 2008 году закончил Московский государственный университет туризма и сервиса по направлению подготовки «Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса». До трудоустройства на «Каустик», с 2009 по 2019 год, проработал газоспасателем на «Химпроме».

Отметим, официально подать документы в региональную избирательную комиссию кандидат от ЛДПР должен сегодня, 25 июня. При этом для регистрации в качестве претендента на должность губернатора Алексею Кононенко необходимо представить до 25 июля в ИКВО 225 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципальных образований, включая 50 подписей депутатов представительных органов 29 муниципальных районов и городских округов.

Фото: официальный сайт ЛДПР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
21.06.2024 14:38
Политика 21.06.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Политика
20.06.2024 18:30
Политика 20.06.2024 18:30
Комментарии

0
Далее
Политика
20.06.2024 14:14
Политика 20.06.2024 14:14
Комментарии

0
Далее
Политика
18.06.2024 17:03
Политика 18.06.2024 17:03
Комментарии

0
Далее
Политика
14.06.2024 13:21
Политика 14.06.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Политика
07.06.2024 15:54
Политика 07.06.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Политика
05.06.2024 13:13
Политика 05.06.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Политика
04.06.2024 11:44
Политика 04.06.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Политика
04.06.2024 09:40
Политика 04.06.2024 09:40
Комментарии

0
Далее
Политика
27.05.2024 18:14
Политика 27.05.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Политика
22.05.2024 18:01
Политика 22.05.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Политика
21.05.2024 11:43
Политика 21.05.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Политика
15.05.2024 06:43
Политика 15.05.2024 06:43
Комментарии

0
Далее
Политика
14.05.2024 22:21
Политика 14.05.2024 22:21
Комментарии

0
Далее
Политика
14.05.2024 17:47
Политика 14.05.2024 17:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:53
Будет лить 4 дня: дождливая рабочая неделя ждет волгоградцевСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде суд запретил «Покупалко» разгрузку продуктов во дворе домаСмотреть фотографии
08:03
Тревожные сирены включатся в Волгоградской области 25 июняСмотреть фотографии
07:26
В 51-й раз повезет? Газоспасатель поборется за пост волгоградского губернатораСмотреть фотографии
21:45
В Волгограде сверстали программу фестиваля #ТриЧетыре для молодежиСмотреть фотографии
20:29
Росгвардейцы погружением на дно Волги почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
19:48
В регионе России хотят ввести обязательный тихий час в будниСмотреть фотографии
19:43
В облкомтрансе рассмотрят решение КСП о повышении автобусных тарифовСмотреть фотографии
19:23
Пенсионер сломал шею в подъезде жилого дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:52
Суд обязал мэрию оборудовать контейнерные площадки в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:21
Назначено время начала матча за Суперкубок России в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
Массовый мор пчёл разорил пасечников из Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского краяСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Волгоградцев в ЦПКиО приучат убирать вонючие кучкиСмотреть фотографии
17:56
Банк Уралсиб предлагает снимать наличные с бизнес-карт «Мир» в кассах магазиновСмотреть фотографии
17:42
Жителя Камышина обвиняют в грабеже, разбое и вымогательстве у наркобарыгиСмотреть фотографии
17:14
Волгоградец из-за упреков в маленькой зарплате зарезал сожительницуСмотреть фотографии
17:11
Когда-нибудь: волгоградцам вновь пообещали открыть официальные пляжиСмотреть фотографии
16:30
Танцующих подростков-зацеперов сняли на видео в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Детоубийца Аккубекова на суде в Волгограде заявила о давлении следствияСмотреть фотографии
15:22
Андрей Бочаров подал документы на выборы губернатораСмотреть фотографии
15:15
Список Казанской иконы Божией Матери 30 июня привезут в ВолгоградСмотреть фотографии
14:12
Суд в Волгограде простил вдове участника СВО давно просроченные выплаты по кредитуСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде успешно завершился демонстрационный экзамен для будущих металлурговСмотреть фотографии
13:54
Парализованного на Орловском пруду под Волгоградом чемпиона ставят на ноги всем миромСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде разыскивают лысого мужчину в серой майкеСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде фиктивное обучение обернулось экс-сотрудникам колледжа иском в 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:55
Молодежь на фесте #ТриЧетыре власти Волгограда защитят от непогодыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде медалью Жукова наградили бойца Росгвардии за мужество и отвагу на СВОСмотреть фотографии
12:05
Волгоградка взыскала с владельца «Лады» 200 тысяч за ДТП на переходеСмотреть фотографии
11:40
Брак волгоградки с иностранцем распался после вмешательства УФСБСмотреть фотографии
 