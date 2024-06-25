В 51-й раз повезет? Газоспасатель поборется за пост волгоградского губернатора

В Волгоградской области стал известен второй претендент на губернаторский пост. Как сообщает ИА «Высота 102», за руководящую должность поборется Алексей Кононенко, последние несколько лет работающий газоспасателем на волгоградском предприятии «Каустик». Мужчину выдвигает на пост местное отделение ЛДПР.

Примечательно, что ответственная работа на заводе не мешает попыткам политической самореализации партийца. С 2010 года, по данным сервиса «Инфовыборы.ПРО», мужчина уже 50 раз претендовал на депутатские мандаты, а также руководящие должности в Волгоградской области, Калмыкии и даже пытался избраться в Госдуму.

Последний раз, в 2023 году, Алексей Кононенко собирался возглавить Ореховское сельское поселение Даниловского района Волгоградской области, однако проиграл учительнице начальных классов Наталье Лушкиной.

Согласно анкете на сайте ЛДПР, Алексей Кононенко родился 17 марта 1986 года. В 2008 году закончил Московский государственный университет туризма и сервиса по направлению подготовки «Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса». До трудоустройства на «Каустик», с 2009 по 2019 год, проработал газоспасателем на «Химпроме».

Отметим, официально подать документы в региональную избирательную комиссию кандидат от ЛДПР должен сегодня, 25 июня. При этом для регистрации в качестве претендента на должность губернатора Алексею Кононенко необходимо представить до 25 июля в ИКВО 225 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципальных образований, включая 50 подписей депутатов представительных органов 29 муниципальных районов и городских округов.

Фото: официальный сайт ЛДПР