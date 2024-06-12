Общество

Денис Бояринцев: «Ничья в матче с «Новосибирском» для «Ротора» хороший результат»

Общество 12.06.2024 20:00
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12.06.2024 20:00


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев на послематчевой пресс-конференции по итогам сегодняшней выездной игры с «Новосибирском», завершившейся со счетом 1:1, подвел итоги стыковой встречи за выход в Первую лигу, сообщает V102.RU.

— Я думаю, что сегодняшний матч соответствовал статусу стыковой игры. Было много борьбы и хорошая самоотдача и с одной, и другой стороны. Команды бились. Может быть, где-то местами не получалось конструктивного и содержательного футбола, но на это тоже есть свои причины. Мне кажется, обе команды проявили бойцовский характер. Были хорошие эпизоды. С учетом того, что мы «горели» со счетом 0:1, я думаю, что хорошо закончилось сегодня. Мы не хотели действовать от обороны, а желали играть в свой футбол. Где-то не хватило нам скорости передвижения мяча. В манеже покрытие более медленное. Какие-то моменты стали у нас не очень получаться и мы перешли на вертикальный футбол. Соперник тоже давал много обостряющих передач вперед. Мы не увидели того футбола, который хотели, я думаю. Но это жизнь, приходится перестраиваться. В данной ситуации ничья хороший результат сегодня для нас, — рассказал специалист.

Также наставник волгоградской команды высказался о выборе состава на матч и произведенных заменах по ходу  встречи.

— У Гаджимурадова три желтых карточки, и он висел перед следующим предупреждением и возможной дисквалификацией. Караев из «Новосибирска» стал активно подключаться к атакам. Было видно, что мы не справляемся и пришлось в ущерб нападению поставить более оборонительных футболистов и освежить фланг. Оказывалось много давления слева, справа в меньшей степени. Решили пойти на замену Гаджимурадова и плюс сохраняем боевую единицу к ответному противостоянию. Ротация связана с частотой матчей, которые проводили ребята. Иван Пяткин хорошо сыграл две встречи и получил большую нагрузку. Шмаков проявил себя в Уфе, сегодня решили дать ему начать игру. Что касается Камлашева, то тут та же история. Глеб Шильников провел два интенсивных поединка. С «Новосибирском» в Волгограде он вынужденно вышел на замену, а потом в Уфе была очень тяжелая игра. Решили двух молодых «лимитчиков» поменять местами и дать возможность другому проявить себя, — прокомментировал главный тренер «Ротора».

Кроме того, Денис Бояринцев заявил, что сегодня никто не думал об ответном матче за выход в Первую лигу с «Новосибирском», который состоится на Волгоград Арене 16 июня и начнется в 19.00.

— Если думать о втором матче и сегодня кого-то беречь, то это может сыграть с нами злую шутку. Решили, что, как и первая, так и вторая игра важнейшие, поэтому не стали сильно барражировать состав. Та вариативность, которая есть у нас, позволяет сохранить определенную свежесть, — подытожил рулевой сине-голубых. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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