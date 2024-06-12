Разведка боем: «Ротор» сыграл вничью с «Новосибирском» перед решающим матчем сезона

Волгоградский «Ротор» сегодня, 12 июня, на выезде сыграл вничью с «Новосибирском» со счетом 1:1 в стыковом матче за выход в Первую лигу. Теперь победитель противостояния определится во второй встрече, которая состоится на Волгоград Арене 16 июня, сообщает V102.RU.

Обе команды получили право сыграть в переходных матчах за повышение в классе по результатам двух частей сезона в группе «Золото». «Ротор» занял третье место по итогам осеннего этапа первенства, а сибиряки оказались на той же позиции по итогам весенне-летнего отрезка. Отметим, что выход в Первую лигу уже обеспечили себе «Уфа» и «Чайка» из Песчанокопского и осталось разыграть последнюю путевку в дивизион выше. Также напомним, что «Ротор» совсем недавно, 3 июня, обыграл «Новосибирск» в Волгограде со счетом 1:0, но стыковые матчи это уже совсем отдельная история, где результаты прошлых игр имеют мало значения.

К важнейшему сегодняшнему поединку в сибирском манеже «Заря» к сине-голубым присоединились ключевые исполнители, пропускавшие заключительный тур с «Уфой» 8 июня, — Юрий Завезен и Рамазан Гаджимурадов. Место в воротах занял Вадим Аверкиев, а на острие атаки вышел форвард Руслан Болов. Стартовый отрезок оказался равным — соперники постепенно входили в матч. На 15-ой минуте Илья Сафронов, находясь под давлением обороны хозяев, нанес удар в ближний угол, но в створ не угодил. В середине тайма Гаджимурадов атаковал ворота с правого края, однако вратарь сибиряков оказался на месте и спас команду. Небольшое игровое преимущество в первой половине имели гости, при этом на 42-ой минуте сибирские футболисты отправили мяч в сетку, но еще в момент комбинации был зафиксирован офсайд и гол не засчитали. На перерыв команды ушли, не забив друг другу — 0:0.

Спустя несколько минут после возобновления встречи Илья Сафронов пробил с дальней дистанции. После «выстрела» полузащитника мяч пролетел рядом со штангой. Вскоре защитник волгоградцев Алексей Никитин проиграл верховую борьбу нападающему Антону Кобялко. Форвард пронеся по левому углу штрафной и мощно атаковал с опасной позиции. К счастью для волгоградских болельщиков, в этом моменте везение оказалось на стороне «Ротора». Игроку «Новосибирска не хватило точности и счет все еще не был открыт. Буквально сразу же гости ответили своим острым моментом. Дмитрий Прищепа издалека нанес прицельный удар, после которого мяч пролетел над перекладиной.

На 65-ой минуте наставник сине-голубых Денис Бояринцев произвел тройную замену. Вместо Ивана Шмакова на поле появился Иван Пяткин, а Руслана Болова и Рамазана Гаджимурадова заменили Михаил Агеев и Ризван Ахмедханов. К середине второго тайма начала сказываться усталость у обоих коллективов и стало меньше движения в исполнении соперников. Но на 79-ой минуте хозяева все же вышли вперед. Никита Рожков грамотно разобрался с опытными Алексеем Никитиным и Алексеем Шумских и отправил мяч точно в угол. Вадим Аверкиев оказался бессилен, а сибиряки получили важнейшее преимущество в двухматчевом противостоянии.

Однако, находясь уже в роли отыгрывающихся, «Ротор» устремился большими силами вперед. Сначала Никитин мог исправить свою осечку при пропущенном голе. Защитник побежал в чужую штрафную и нанес опасный удар головой — вратарь хозяев оказался снова на месте. Но спустя пару минут игроки «Новосибирска» допустили непростительную ошибку на своей половине. Волгоградцы мощно запрессинговали соперников, и вышедший на замену Глеб Шильников отобрал мяч, пробежал по правому флангу и прострелил в центр, где расторопнее всех оказался Агеев, который переправил мяч точно в ворота, сравняв счет в поединке почти в самом конце основного времени. До финального свистка результат не изменился. 1:1 по итогам первого стыкового матча. Теперь «Ротор» постарается сделать решающий шаг на пути в Первую лигу в присутствии своих многочисленных болельщиков во втором матче с «Новосибирском». Играть обеим командам нужно только на победу. Начало заключительной и ключевой встречи в сезоне на Волгоград Арене 16 июня в 19-00 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com