СК возбудил дело после гибели парашютиста под Волгоградом

По факту гибели 36-летнего спортсмена-парашютиста после прыжка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Ранее была организована процессуальная проверка.

— Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУ на транспорте СКР по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — рассказали V102.RU в силовом ведомстве.

Установлено, что днем 7 июня 2024 года при выполнении плановых прыжков с борта самолета в Волгоградской области парашютист совершил жесткую посадку на участок местности, не предназначенный для приземления. Мужчина получил различные телесные повреждения и позже скончался в больнице.

Напомним, у погибшего спортсмена за плечами был 141 прыжок. Собственные источники информагентства в экстренных службах сообщали, что при приземлении парашютист впечатался в столб.

Фото: архив ИА «Высота 102»