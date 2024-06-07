Опытный парашютист разбился насмерть из-за сильного ветра под Волгоградом





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 7 июня произошел трагический случай во время совершения прыжка с парашютом местным жителем. Как сообщает ИА «Высота 102», от полученных травм после неудачного приземления мужчина скончался в больнице.

– Прыжки осуществляли опытные обучающиеся центра. Один из них, 32-летний мужчина, из-за резкого порыва ветра травмировался при приземлении, – сообщают организаторы прыжков с парашютом. – Перед прыжком он проходил медицинский осмотр, получил допуск, прошел инструктаж. Негативных метеорологических прогнозов для осуществления прыжков накануне зафиксировано не было.

Известно, что у мужчины за плечами уже был 141 прыжок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, при приземлении он ударился об столб.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, в свою очередь, сообщили в ответ на запрос информагентства, что вызов поступил в 18.00.

– Дежурящей на территории авиклуба бригадой скорой помощи была оказана необходимая медицинская помощь пациенту, после чего его госпитализировали в больницу им. С.З. Фишера. Несмотря на оказываемую помощь, он скончался в условиях реанимации, – прокомментировали в облздраве.