Расследования

Следователи начали проверку после гибели парашютиста под Волгоградом

Расследования 07.06.2024 21:01
0
07.06.2024 21:01


В Волгоградской области следователи устанавливают обстоятельства получения смертельных травм парашютистом во время совершения прыжка, передает V102.RU.

- Следователем Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в следственном органе.

На данный момент установлено, что мужчина выполнял прыжок со спортивным парашютом и получил травмы во время приземления. Это произошло за пределами аэродрома. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался в реанимации.

Как ранее сообщало информагентство, 32-летний опытный парашютист травмировался в Среднеахтубинском районе при приземлении из-за резкого порыва ветра. В результате мужчина ударился об столб.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.06.2024 18:21
Расследования 07.06.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 14:23
Расследования 07.06.2024 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 14:12
Расследования 07.06.2024 14:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 12:32
Расследования 07.06.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 11:30
Расследования 07.06.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 11:04
Расследования 07.06.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 10:32
Расследования 07.06.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 07:39
Расследования 07.06.2024 07:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 19:45
Расследования 06.06.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 18:53
Расследования 06.06.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 17:33
Расследования 06.06.2024 17:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 17:15
Расследования 06.06.2024 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 10:59
Расследования 06.06.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 09:55
Расследования 06.06.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 15:39
Расследования 05.06.2024 15:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:55
Волгоградский «Ротор» 8 июня на выезде сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
21:31
Жесткая авария с «перевертышем» в Волжском попала на видеоСмотреть фотографии
21:01
Следователи начали проверку после гибели парашютиста под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:34
В Волжском заработала паромная переправа «Дачник-1» через АхтубуСмотреть фотографии
20:09
Комиссия из Москвы оценила реконструкцию цирка в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:55
Опытный парашютист разбился насмерть из-за сильного ветра под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:10
На автовокзале Волгограда на месяц демонтируют вывеску с названием городаСмотреть фотографии
19:08
Волгоградская делегация провела плодотворный день на ПМЭФ-24. Андрей Бочаров подвел итогиСмотреть фотографии
18:27
«Думали, жерех. Но с рогами-то куда?»: рыбаки сняли на видео переплывающую водохранилище косулюСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Расстрелявшего сослуживцев в зоне СВО волгоградца судят в РостовеСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде на Тулака нашли убитой женщину с обезображенным лицомСмотреть фотографии
17:44
Чиновникам в регионе посоветовали установить видеослежку на незаконных свалкахСмотреть фотографии
17:28
Лаборатория РПН исследует воздух после пожара на мусорном полигоне в ВолжскомСмотреть фотографии
16:36
Путин: пенсии работающим пенсионерам начнут повышать с 2025 годаСмотреть фотографии
15:54
Губернатор Бочаров принимает участие в пленарной сессии с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
15:38
Из-за мощного ливня частично разрушилась набережная в СаратовеСмотреть фотографии
15:15
В аэропорту Волгограда почти на два часа задержали рейс в ПетербургСмотреть фотографии
14:47
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетовСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде студенты-инидийцы из ВолгГМУ получили по 9,5 лет строгачаСмотреть фотографии
14:12
«Я из окопов не вылезал»: суд в третий раз отказался выпустить генерала Попова из СИЗОСмотреть фотографии
13:41
«Взорвался аккумулятор»: медицинский УАЗ вспыхнул на дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:32
Суд разлучил две семейные пары, воровавшие в Волгограде деньги у стариковСмотреть фотографии
12:17
На Украине погиб 21-летний контрактник из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Названа предварительная причина крупного пожара на мусорном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:46
Подростки на квадроцикле пострадали от удара о дерево под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:30
Оскорбившую русских цыганку в Волгограде прогнали со съемной квартирыСмотреть фотографии
11:28
МЧС: до конца суток 7 июня Волгоград и область ждет шторм с градомСмотреть фотографии
11:24
ФСБ задержала волгоградца за спонсирование ИГИЛ*Смотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Волгоградское УФАС выявило картель утилизаторов медотходовСмотреть фотографии
10:39
«Меня спровоцировали, так сказать»: оскорбившая русских цыганка извинилась на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 