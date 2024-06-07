Следователи начали проверку после гибели парашютиста под Волгоградом

В Волгоградской области следователи устанавливают обстоятельства получения смертельных травм парашютистом во время совершения прыжка, передает V102.RU.

- Следователем Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в следственном органе.

На данный момент установлено, что мужчина выполнял прыжок со спортивным парашютом и получил травмы во время приземления. Это произошло за пределами аэродрома. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался в реанимации.

Как ранее сообщало информагентство, 32-летний опытный парашютист травмировался в Среднеахтубинском районе при приземлении из-за резкого порыва ветра. В результате мужчина ударился об столб.