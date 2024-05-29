Расследования

Поймали после теракта в «Крокусе»: волгоградка опознала выкинувшего ее сына-инвалида из такси мигранта

Расследования 29.05.2024 08:26
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29.05.2024 08:26


История с нелегальным мигрантом Байрамом Хабибовичем Заутадзе, выкинувшем из салона такси в Подмосковье 42-летнего волгоградца с инвалидностью и сыпавшем оскорблениями по нацпризнаку, получила продолжение. 

Как рассказала V102.RU жительница Камышина Волгоградской области Светлана Ивченко, московский следователь вызывал ее на опознание, где она и еще один свидетель указали на задержанного таксиста. 

— В апреле прошла очная ставка. Кроме меня на опознании был свидетель, тот самый охранник, который во время дежурства в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино утром 27 февраля 2023 года  подхватил моего сына Федора на руки после того, как его фактически вытолкнул из салона этот водитель такси, — говорит Светлана Ивченко. — Я этого таксиста в тот момент видела лишь больше снизу как-то, но когда вошла в помещение, то сразу узнала его по ехидной ухмылке. Он буквально смеялся мне в глаза. Мол, нашли меня, дальше что?  

По словам матери Федора, обидчика ее сына нашли через два дня после теракта в подмосковном «Крокусе»:

— Я так понимаю, что шерстили всех и вся, как раз и этот попался. До сих пор перед глазами стоит кошмарная сцена — кричащий на нас таксист-мигрант и беспомощный Федор, которого вытолкнули на асфальт. Такое забыть невозможно. Сын в Москве прошел медико-судебное обследование, по итогам которого будет известно, какой вред ему нанес этот Байрам. Планируем подавать икс на компенсацию морального вреда. 

Как ранее рассказала «Высоте 102» Светлана Ивченко, чудовищный по своей сути инцидент случился как раз после 24 февраля 2023 года — годовщины начала спецоперации, в ходе которой погиб еще один сын Светланы Максим. Бесстрашного разведчика посмертно наградили орденом Мужества.  

После памятных мероприятий в Камышине Светлана вместе  с Федором отправилась в столицу, где ранним утром они нарвались на неадекватного таксиста, который отказался везти человека с ограниченными возможностями по здоровью. Мигрант начал поливать мать и сына матом и упрекать их, что «они русские достали его своим поведением.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад у руководителя столичного управления ведомства Андрея Стрижова о ходе расследования. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате.

Ситуация получила огласку после многочисленных жалоб соседки Светланы, проживающей в Подмосковье. Московская административная дорожная инспекция в ответ на запрос Ивченко прислала ответ, в котором сказано, что водителя и перевозчика невозможно привлечь к какой-либо ответственности, так как таксист работал нелегально.

Полный тезка водителя такси, к слову, представлен на сайте объявлений, где клиенты из Москвы и Подмосковья, как указано на сайте компании, «находят здесь профессионалов — репетиторов, автоинструкторов, сантехников, парикмахеров». Байрам Хабибович Заутадзе, согласно заполненной анкете, занимался монтажом труб, установкой и проверкой счетчиков воды.

Напомним, сын Светланы Ивченко Максим отдал свою жизнь за свободу Новороссии 7 июня 2022 года. Мать бойца выступила с инициативой создания в Камышинском районе первой в регионе часовни в честь погибших участников СВО. 

Фото и коллаж: Светлана Ивченко, ИА «Высота 102»   

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