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Общество

В Волгоград доставили мощи блаженной Матроны

Общество 03.10.2026 08:28
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03.10.2026 08:28


2 октября в Волгоград доставили ковчег с мощами Матроны Московской. Встреча святыни прошла в соборе Александра Невского. Верующие провели молебен.

- Блаженная старица Матрона Московская является одной из особо почитаемых святых Русской Церкви XX века. В молитвах к ней прибегают в различных житейских нуждах и трудных жизненных обстоятельствах, - отметили в Волгоградской епархии.

Отметим, как ранее сообщала редакция, мощи пробудут в Александро-Невском соборе до 5 октября. На протяжении ближайших дней поклониться святыне могут все желающие.

Фото: Волгоградская епархия

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