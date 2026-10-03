В Волгоград доставили мощи блаженной Матроны





2 октября в Волгоград доставили ковчег с мощами Матроны Московской. Встреча святыни прошла в соборе Александра Невского. Верующие провели молебен.

- Блаженная старица Матрона Московская является одной из особо почитаемых святых Русской Церкви XX века. В молитвах к ней прибегают в различных житейских нуждах и трудных жизненных обстоятельствах, - отметили в Волгоградской епархии.

Отметим, как ранее сообщала редакция, мощи пробудут в Александро-Невском соборе до 5 октября. На протяжении ближайших дней поклониться святыне могут все желающие.

Фото: Волгоградская епархия