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Общество

Минобороны за ночь сбило над регионами 218 БПЛА

Общество 03.10.2026 09:04
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03.10.2026 09:04


В Минобороны рассказали об отражении атаки БПЛА в ночь с 2 на 3 октября. Налёту подверглись 14 регионов.

- С 20:00 2 октября до 8:00 3 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Удар был сконцентрирован на Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, а также на Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Часть смертоносных аппаратов перехвачена над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, в Волгоградской области беспилотная опасность не объявлялась, работа аэропорта не приостанавливалась, однако из-за ограничений, вводимых в других регионах, в воздушной гавани Волгограда отменены и задерживаются авиарейсы.

Фото сгенерировано ИИ

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