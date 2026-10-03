Минобороны за ночь сбило над регионами 218 БПЛА





В Минобороны рассказали об отражении атаки БПЛА в ночь с 2 на 3 октября. Налёту подверглись 14 регионов.

- С 20:00 2 октября до 8:00 3 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Удар был сконцентрирован на Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, а также на Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Часть смертоносных аппаратов перехвачена над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, в Волгоградской области беспилотная опасность не объявлялась, работа аэропорта не приостанавливалась, однако из-за ограничений, вводимых в других регионах, в воздушной гавани Волгограда отменены и задерживаются авиарейсы.

Фото сгенерировано ИИ