Волгоградца с инвалидностью в Москве выкинул из такси мигрант-нелегал. СК возбудил дело

Мать погибшего в СВО и удостоенного ордена Мужества разведчика Максима Ивченко из Камышина Волгоградской области год назад попала в неприятную историю в Москве, которая получила свое продолжение буквально на днях.

Со слов Светланы Ивченко, в районе Люблино ранним утром 27 февраля 2023 года она вызвала такси, чтобы со своим сыном 42-летним сыном, который приходится братом погибшему Максиму и является инвалидом-колясочником, добраться домой.

Однако приехавший на вызов, так называемый иностранный специалист, не захотел везти человека с ограниченными возможностями по здоровью и начал оскорблять своих пассажиров, в том числе и по национальному признаку. В итоге агрессивный водитель в буквальном смысле выкинул из салона такси сына женщины.

О том, почему Светлана молчала об этом целый год и благодаря кому сейчас дан ход этому вопиющему преступлению, мама героя СВО рассказала журналистам V102.RU.

— 24 февраля 2023 года мы приехали в Камышин на открытие Памятного знака бойцам, павшим в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации. На гранитных плитах высечено, в том числе и имя моего сына Максима Ивченко, который без раздумий встал на защиту России. На мероприятии присутствовали родители бойцов, мы расчувствовались все, стали вспоминать наших мальчиков, снова все пробежало перед глазами. 26 февраля мы поехали с моим сыном Федором обратно в Москву. Ранним утром следующих суток на автобусе мы оказались в Люблино. Я с сумками, Федор на коляске, уставший очень. Нам хотелось быстрее добраться до дома, — вспоминает Светлана. — На машине нужно ехать больше часа. Я через приложение «Яндекс.Такси» вызвала автомобиль. Можно было вызвать специальный транспорт, который предназначен для людей с ограниченными возможностями, но они позже выходят на линию и в целом по Москве их не так много, поэтому приходится довольно долго ждать. В 05.49 подъехал мужчина азиатской наружности лет сорока на Kia Rio желтого цвета. Я подошла к передней двери, открыла ее, водитель увидел, что Федор на коляске и сразу сказал раздраженно, чтобы я отменяла поездку, мол, он не повезет инвалида.





Светлана говорит, что опешила от такого обращения, но все самое страшное было впереди:

— Водитель, который в приложении был указан как Байрам Заутадзе, стал поливать нас матом, мол, как его задолбали эти инвалиды. Потом он стал упрекать нас, что мы русские и достали его своим поведением. Я увидела, что Федор начал нервничать, поэтому решила, что нужно быстрее доехать до дома. Мы к грубости в принципе привыкли. Бывало, что кто-то на улице что-то крикнет нам вслед или скажет зло, но сын научился не обращать на это внимание. Сын все видит, но сказать не может, только по мимике, глазам и напряжению мышц можно понять, что с ним происходит что-то неладное. Я попыталась его усадить на переднее сиденье, попросила водителя мне помочь и его отодвинуть, на что он даже не повел бровью. Федору уже нужно было в туалет, поэтому я действовала максимально быстро и не обращала внимания на гневные выкрики таксиста. В конце концов, мне удалось пристегнуть Федора. Дело оставалось за малым — погрузить коляску в багажник автомобиля. Получается, что открытая дверца багажника перекрыла мне обзор, и я на какое-то время не могла уследить за тем, что происходит внутри салона. Таксист продолжал поливать нас матом, кричал, что мы грязные свиньи и чтобы я не пачкала ему багажное отделение. Потом снова пошла порцию ругательств и наступила тишина. Тут я боковым зрением заметила, что охранники торгово-ярмарочного комплекса «Москва», расположенного рядом, держат на руках моего сына. Я тут же бросилась к ним.

Подбежав, она увидела, что у Федора от стресса начался приступ и задеревенели мышцы.

— Подобное состояние очень опасно, могут вылетать суставы, а любое движение приведет к непоправимому. Охрана держала Федора, чтобы он не упал на землю, а водитель в это момент ударил по газам. Я еле успела вытащить ноутбук с заднего сиденья, а коляска, которая была наполовину в багажнике, вылетела обратно на асфальт. Мой сын не мог сам выйти из машины, у него плохо с координацией и силой рук. К тому же он был пристегнут. То есть водитель просто-напросто вытолкал его из машины на землю, — говорит Светлана Ивченко. — После этого охранники мне сказали, что нужно жаловаться, отправили обращение в службу поддержки «Яндекс.Такси». Федор находился в шоке, я решила вызвать еще одну машину. Самое интересное, что приехал, судя по внешности, тоже мигрант, но он поздоровался, отодвинул кресло, не задал никаких вопросов по поводу состояния сына, положил коляску в багажник, хотя она была вся грязная.





По словам Светланы Ивченко, когда все же они с сыном оказались дома и немного успокоились, она позвонила в службу поддержки агрегатора.

— Около трех часов дня я набрала в «Яндекс.Такси», меня выслушали и ответили, что в скором времени перезвонят. После снова набрали, подтвердили, что у них есть сообщение о данном инциденте в системе, шаблонно так поохали, принесли извинения и кинули промокод на следующую поездку в размере 1000 рублей. В тот момент я поняла, что от меня просто отмахнулись, а водитель-хам так и продолжит выполнять заказы и, возможно, что кто-то еще пострадает от его действий. Получается, что им все позволено, — рассуждает мама героя СВО. — После этого случая Федору понадобилась медикаментозная помощь и реабилитация. У меня тоже такое состояние было, что я сама пошла к неврологу.

Светлана отмечает, что постаралась забыть этот случай, так как не верила, что водителя можно найти и наказать, да и состояние Федора требовало внимания, поэтому женщина отпустила неприятную ситуацию.

— Однако через какое-то время, в мае прошлого года, когда я была с сыном на прогулке, нам встретилась моя соседка Мария, которой я невзначай рассказала эту историю. Она внимательно выслушала и сказала, что это нельзя так просто оставлять. Начала писать в следственный комитет, УВД, в московские СМИ, била, как говорится, во все колокола. И только в этом году в районном следственном отделе СКР завели уголовное дело. Меня вызвали для дачи показаний 29 февраля. Сейчас они выясняют все обстоятельства. Интересен тот факт, что из Московской административной дорожной инспекции в ответ на мой запрос пришел ответ, в котором сказано, что водителя и перевозчика невозможно привлечь к какой-либо ответственности, так как таксист работал нелегально.





Согласно представленному МАДИ документу, автомобиль Kia Rio (государственный регистрационный знак Х563УМ799) внесен в региональный реестр города Москвы 01.09.202З (реестровый номер 031228-1).

— Перевозчиком является ООО «Картель». Указанный в обращении индивидуальный предприниматель Ахмедов Асиф Шахназар Оглы (ИНН — 141404159561) разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на данном транспортном средстве не имеет. Таким образом, принять меры реагирования в отношении ИП Ахмедова А.Ш. и водителя Заутадзе Б.Х. не представляется возможным, — цитирует информагентство текст документа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 50-летний Асиф Ахмедов занят в сфере деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. Также он может заниматься производством хлеба, кондитерских изделий, торговлей одеждой и розничной продажей товаров по почте или в Сети.

Полный тезка водителя такси, к слову, теперь представлен на сайте объявлений, где клиенты из Москвы и Подмосковья, как указано на сайте компании, «находят здесь профессионалов — репетиторов, автоинструкторов, сантехников, парикмахеров». Байрам Хабибович Заутадзе, согласно заполненной анкете, занимается монтажом труб, установкой и проверкой счетчиков воды.





На фото: мемориал в Камышине в честь бойцов СВО, погибших в ходе боевых действий в зоне СВО

Тем временем на вопиющую ситуацию с мигрантом-таксистом обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Особый цинизм в истории с таксистом-мигрантом, выкинувшем из машины инвалида-колясочника с его матерью, заключается в том, что потерпевшие — возвращались с памятных мероприятий к годовщине СВО. Как раз накануне в волгоградском Камышине, откуда они родом, открыли мемориал погибшим воинам-землякам. Там было выбито и имя их сына и брата — сержанта Максима Ивченко, геройски погибшего на Украине и посмертно награжденного орденом Мужества, — написал в своем Telegram политик. — Все попытки привлечь таксиста-мигранта к ответственности или хотя бы добиться его увольнения — результатов не принесли. Еще на прошлой неделе, в связи с обращением ко мне Светланы Ивченко, я направил запросы в прокуратуру и МВД. Теперь же после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР, надеюсь, что злодею не удастся уйти от ответа!

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя столичного управления ведомства Андрея Стрижова о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

Напомним, что сын Светланы Ивченко Максим отдал свою жизнь за свободу Новороссии 7 июня 2022 года. Мать бойца выступила с инициативой создания в Камышинском районе первой в регионе часовни в честь погибших участников СВО.

Фото и коллаж: Светлана Ивченко, ИА «Высота 102»