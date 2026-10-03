



В УФСИН России по Волгоградской области прокомментировали скандал с опубликованным в социальных сетях эфиром блогера-правокатора под псевдонимом Хилми, отбывающего наказание в ИК-12 в Волжском. По информации специалистов, инцидент действительно имел место быть, однако телефон был уже изъят у осуждённого, а сам он давно привлечён к ответственности за нарушение режима.

Ранее 1 октября на ролик в социальных сетях обратила внимание Екатерина Мизулина. Общественница публично попросила УФСИН прокомментировать распространяемую информацию.

- Разошедшееся по соцсетям видео треш-блогера Хилми с телефоном в колонии оказалось старым. Пресс-служба УФСИН по Волгоградской области сообщила, что по факту появления в соцсетях видеозаписи с участием осужденного трансгендера* проведена проверка. Как выяснилось, видео старое, а мобильник у осуждённого обнаружили и изъяли ещё в феврале 2025 года. За эти действия он был привлечён к ответственности, - подчеркнула глава «Лиги безопасного интернета».

Отметим, в ноябре 2025 года с блогером Хилми также был связан скандал. Тогда родственники осуждённого сообщали о вымогательстве средств сокамерниками. Однако, по официальной информации, эти жалобы не нашли своего подтверждения.

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Фото из архива ИА «Высота 102»