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Общество

ВС РФ атаковали в Киеве важный мост через Днепр

Общество 03.10.2026 09:57
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03.10.2026 09:57

Минобороны подвело итоги очередной волны ночных атак по тылам ВСУ. Минувшей ночью российские дроноводы проверили на прочность стратегически важный мост на территории Киева.

По данным военных, атакован был Северный автотранспортный мост. Объект — важное звено в транспортно-логистической цепочке обеспечения группировки противника на Донбассе. Он позволял противнику оперативно перебрасывать войска и военные грузы.

В Киевской области вновь был атакован складской комплекс «Гостомель», где хранились грузы для боевых подразделений.

Продолжили ВС РФ кошмарить переоборудованные под доставку западной военной помощи сухогрузы. В северо-западной части Чёрного моря поражено судно, доставлявшее военные грузы в Одессу.

Фото: сгенерировано ИИ

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