Общество

Погибшего в ходе СВО волгоградского разведчика представили к ордену Мужества

Общество 17.06.2022 10:24
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17.06.2022 10:24


Военнослужащий из Волгоградской области Максим Ивченко, погибший при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации Украины, представлен указом президента России к ордену Мужества. Награду, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на военную часть, в которой служил Максим, вручат его супруге и родителям в Камышине. 

Прощание с военнослужащим, погибшим 7 июня,  состоялось в городе Волгоградской области накануне.

Напомним, 14 июня в городе Камышине орден Мужества вручили вдове погибшего на Украине воина Алексея Малова. 

В Волгограде 7 июня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали родным семи военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации. 

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