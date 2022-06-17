Погибшего в ходе СВО волгоградского разведчика представили к ордену Мужества

Военнослужащий из Волгоградской области Максим Ивченко, погибший при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации Украины, представлен указом президента России к ордену Мужества. Награду, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на военную часть, в которой служил Максим, вручат его супруге и родителям в Камышине.

Прощание с военнослужащим, погибшим 7 июня, состоялось в городе Волгоградской области накануне.

Напомним, 14 июня в городе Камышине орден Мужества вручили вдове погибшего на Украине воина Алексея Малова.

В Волгограде 7 июня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали родным семи военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации.