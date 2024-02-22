В Волгоградской области построят первую часовню в память о героях СВО

В Волгоградской области появится первая в регионе часовня в честь погибших героев спецоперации. Решение об этом принято на прошедшем накануне в Никольском кафедральном соборе Камышина заседании созданного попечительского совета. С инициативой выступила мать отдавшего свою жизнь за свободу Новороссии военнослужащего Максима Ивченко.

— Перед началом попечительского совета мы помолились за благое дело, и приступили к работе. Был создан попечительский совет, в который вошли, в том числе и жители города — Фишер Евгений, Иванов Константин и я — мама воина Максима Ивченко, выполнившего с честью и достоинством приказ Родины, — рассказала информагентству Светлана Ивченко. — На месте захоронения воинов на Аллее Славы в Камышине предполагается возведение часовни. Это родительский долг, чтобы память была увековечена не только моего сына, но и всех участников СВО, ведь у каждого бойца своя история. Строительство часовни будет вестись на благотворительные средства. В течение следующей недели мы откроем специальный счет. Точный размер необходимой суммы пока неизвестен, но нам необходимо создать сам проект часовни, с которым мы потом пойдем в администрацию города, где его рассмотрят для принятия решения о выделении земельного участка.

Светлана Ивченко отмечает, что на примете уже есть два потенциальных места для возведения будущей часовни.

— Сам участок находится в глубине городского кладбища. Мы хотим, чтобы строительство велось на возвышенности. В течение определенного периода мы должны возвести часовню. Обычно этот срок определяется как три года. Уверена, что с Божьей помощью и общественной поддержкой мы все сможем, — уверена камышанка. — Там будут проводиться службы. Место открытое, любой человек сможет зайти. Внутри будут иконы, где можно помолиться или поставить свечку за близкого человека, почтить память погибших защитников.

Известно, что возведение часовни благословил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. На встрече членов попечительского совета присутствовали старший священник Никольского кафедрального собора, протоиерей Николай Караичев, иерей храма пророка Божия Илии Георгий Родионов и благочинный приходов Камышинского округа протоиерей Анатолий Карпец.

— Заслуживает большого уважения ваше желание увековечить память воинов, павших в СВО, строительством часовни на месте их захоронения. По благословению правящего архиерея ответственным за строительство часовни назначен благочинный Камышинского благочиния протоиерей Анатолий Карпец, которому поручено решить вопросы по открытию отдельного расчетного счета для сбора целевых пожертвований и созданию Попечительского совета при местной религиозной организации православного Прихода храма Успения Божьей Матери Камышина Волгоградской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), — сообщили Светлане Ивченко в официальном письме представители Волгоградской епархии. — Вам и активным мирянам следует войти в состав Попечительского совета, который будет рассматривать вопросы строительства часовни, оказывать содействие в привлечении денежных и иных материальных средств, осуществлять контроль над их расходованием.

Также Светлана Ивченко сообщила, что 24 февраля 2024 года она вместе с другими родителями погибших на СВО военнослужащих, почтит память героев, возложив венок к установленным памятным плитам с именами военных, а затем отправится на Аллею Славы.

— Мы проедем с живыми цветами на место упокоения армейцев и, пройдя с поклоном, взглянем в их мужественные лица, поняв, насколько они были преданы данной в свои 18 лет воинской присяге, — говорит мать погибшего Максима Ивченко. — Наши сыновья, мужья, отцы и братья с честью выполнили свой воинский долг, сражаясь за мирное небо. Конечно, нам важно, чтобы жители были с нами в этот день, каждый неравнодушный, помнящий 24 февраля, как день скорби и печали.

Напомним, военнослужащий из Волгоградской области Максим Ивченко, погибший в ходе боевых действий на Украине, представлен посмертно указом президента России к ордену Мужества.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о реакции прокуратуры Камышинского района по поводу ситуации с обустройством Аллеи Славы, где похоронены погибшие на СВО военные, которую подробно осветили в публикации «Он исчез и не берет трубку»: в Камышине разразился скандал при строительстве воинского кладбища».

Скриншот: видео ИА «Высота 102»