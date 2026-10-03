В Волгограде отменены и задерживаются восемь авиарейсов





В аэропорту Волгограда на фоне ночного налёта БПЛА на регионы центральной России произошёл сбой в расписании. Отменены и задерживаются восемь авиарейсов.

С 8:00 на 8:30 отложено прибытие рейса U6 1850 «Уральских авиалиний» из Антальи. Московский рейс компании «Победа», запланированный на 9:05, отменён. Ещё один столичный рейс № SU 1180 «Аэрофлота» прибудет в Волгоград с пятичасовой задержкой в 14:35. Рейс «Победы» № DP 6969, прибытие которого было намечено на 13:55, приземлится в региональном центре с задержкой в два с половиной часа в 16:25.

Соответственно, эти изменения сказались и на отправлении самолётов обратными маршрутами. Рейс № U6 1849 в Анталью «Уральских авиалиний» покинет Волгоград лишь в 09:45. Московский рейс «Победы» № DP 6966 отменён. Рейс № SU 1181 «Аэрофлота», сообщение со столицей, покинет воздушную гавань в 15:20. Дневной рейс № DP 6970 «Победы» вылетит в 16:55.

Отметим, в Волгоградской области минувшей ночью беспилотная опасность официально не объявлялась. Росавиация работу аэропорта не ограничивала. При этом запреты на использование воздушного пространства гражданской авиацией вводились в регионах центральной России.

Фото из архива ИА «Высота 102»