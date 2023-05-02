Экология

Росприроднадзор требует закрыть маскирующуюся под полигон свалку волгоградского экс-депутата

Экология 02.05.2023 13:09
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02.05.2023 13:09


Росприроднадзор обратился в суд Волгоградской области с исковым заявлением о прекращении экологически вредной деятельности ООО «Сингам», которое использует как мусорный полигон объект, не включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, указанное общество занимается сбором и размещением отходов I – V классов опасности с длительным нарушением требований природоохранного законодательства и грубыми нарушениями лицензионных требований. Выданные обществу предписания об устранении выявленных нарушений не исполняются, что является основанием для прекращения экологически вредной деятельности.

Установлено, что ООО «Сингам» эксплуатирует объект – «специализированный полигон хозбытовых отходов», расположенный в Советском районе Волгограда в 1,5 км западнее р.п. Горьковский. Земельный участок площадью 3,008 тыс. га, на котором располагается объект, передан администрацией Волгограда в аренду ООО «Сингам».

Указанный «специализированный полигон хозбытовых отходов», эксплуатируемый ООО «Сингам», в государственный реестр объектов размещения отходов не включен, в связи с чем в силу требований действующего законодательства деятельность по размещению отходов на данном объекте незаконна. Нет акта ввода в эксплуатацию полигона, отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также отсутствуют документы, подтверждающие проведение геологических, гидрогеологических и иных исследований на территории, где располагается объект размещения отходов. 

– Фактически эксплуатируемый объект не является полигоном отходов, а является свалкой, образованной в бывшем песчаном карьере, что недопустимо, – пояснили в управлении.

В адрес ООО «Сингам» неоднократно вносились предписания о запрещении размещения отходов на объекте, не внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов. Однако предприятие длительное время не исполняло предписания об устранении нарушений природоохранных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов вопреки установленным требованиям, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности.


– В апреле 2023 года в рамках проверки установлено, что ООО «Сингам» продолжает осуществлять деятельность по размещению отходов производства и потребления на территории бывшего карьера для добычи песка. Предприятием фактически образована «свалка», в почвенной толще которой осуществляется деятельность по захоронению отходов производства и потребления, - сообщили в природоохранном ведомстве.

По результатам проведения лабораторных исследований и измерений, проведенных, установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в наблюдательной скважине, расположенной ниже полигона по току подземных вод.

Инспекторы заключили, что деятельность этого объекта не отвечает требованиям экологической безопасности, приводит к загрязнению окружающей среды и возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозе жизни и здоровью граждан.


Согласно данным системы СПАРК, совладельцем ООО «Сингам» является бывший депутат Волгоградского городской думы Федор Петрович Литвиненко. Его доля владения в настоящее время составляет 51%.



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