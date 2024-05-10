Госдума проголосует по кандидатуре Мишустина в качестве председателя Правительства РФ





10 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру председателя правительства. Как сообщает ИА «Высота 102», по предложению главы государства парламентариям предстоит рассмотреть назначение на эту должность Михаила Мишустина. Заседание нижней палаты состоится уже в ближайшие часы.

- Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы, — рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 7 мая 2024 года Правительство РФ в полном составе сложило свои полномочия в связи со вступлением в должность президента Владимира Путина. В ближайшее время должен быть оглашён и новый состав кабинета министров.

Фото: пресс-служба Госдумы