Правительство РФ и администрация президента сложили полномочия

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий кабинета министров. Также сложило полномочия руководство Администрации президента РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», это произошло сразу после инаугурации Владимира Путина, которая состоялась в Кремле.

Согласно тексту распоряжения за подписью Мишустина, Правительство РФ слагает свои полномочия в связи со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 Федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» перед вновь избранным президентом.

Что касается руководства Администрации Президента РФ, в данном случае сложение полномочий также происходит автоматически в связи с завершением предыдущего президентского срока.

Фото: пресс-служба Правительства РФ