Федеральные новости

Владимир Путин вступил в должность Президента Российской Федерации

Федеральные новости 07.05.2024 12:38
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07.05.2024 12:38


Владимир Путин сегодня, 7 мая, официально вступил в должность Президента Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию из Кремля, глава государства подчеркнул, что основным приоритетом для страны остается сохранение ее суверенитета. При этом, подчеркнул Путин, Россия готова идти на равные переговоры со странами Запада. 

Инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце. В соответствии со ст. 82 Конституции РФ, Владимир Путин принес присягу народу России в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда РФ.  



После принесения клятвы президент выступил с обращением к россиянам:

В эти ответственные минуты хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям – участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что я произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу, понимая, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю, что и впредь интересы и безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Уверен, мы достойно пройдем через трудный, рубежный период и станем еще сильнее. 

Владимир Путин напомнил россиянам о необходимости помнить уроки истории. 

– В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Нам важно помнить уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Наша государственная, общественная и политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой в к любым вызовам и угрозам. 


Отметим, что на инаугурации в Кремле сегодня присутствует губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков и депутаты ГД Андрей Гимбатов и Виталий Лихачев. 

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