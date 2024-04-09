Расследования

В Волжском осудили фигурантов дела о гибели мальчика в аквапарке «XXI век»

Расследования 09.04.2024 09:48
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09.04.2024 09:48


В Волжском городском суде Волгоградской области сегодня, 9 апреля, огласили приговор по уголовному делу по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». На скамье подсудимых оказались пять сотрудников водного комплекса, в том числе директор Григорий Газарян. 

— Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд назначил генеральному директору два года и шесть месяцев лишения свободы, двум инструкторам — по году и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания всем осужденным в исправительной колонии общего режима. Исполнительный директор и один из инструкторов приговорены каждый к году принудительных работ с удержанием ежемесячно 10% дохода в пользу государства. Генеральный директор, инструктор и оператор взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уточняется, что вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела так и не признали. С Газаряна взыскано 34 630 рублей в качестве расходов на погребение и 400 000 в счет морального вреда. Директор комплекса добровольно перевел 2,1 миллиона рублей потерпевшей стороне. Сохранен арест на имущество Газаряна — автомобили Jaguar и BMW X6.  

Ранее гособвинение запрашивало директору водного комплекса четыре года лишения свободы, исполнительному директору и трем инструкторам — по три года колонии общего режима. В итоге лишение свободы назначили Газаряну, Галайде и Макулову, которых взяли под стражу в зале суда. Самборский остался под подпиской о невыезде, Захарову оставили прежнюю меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

По сведениям собственного источника V102.RU, все кроме Руслана Макулова не признали своей вины и просили их оправдать ввиду отсутствия состава преступления. Оператор аквапарка признал вину частично и просил суд назначить ему наказание не связанное с лишением свободы. 

В прошедших судебных заседаниях свои показания давал Григорий Газарян, который всячески обличал сотрудников следственного комитета, адвоката и отца погибшего мальчика. Судя по его выступлению, в деле потерпевшим должен был быть именно он. Суд заслушал и показания обвиняемого инструктора Данилы Галайды и трех свидетелей защиты. Свою позицию высказали руководитель ООО «Город» Владимир Чиков, преподаватель ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» Алексей Марченко и старший инструктор аквапарка Богдан Лысенков. 

В процессе допрашивали и сотрудника Ростовского центра судебных экспертиз Андрея Горячкина. Специалист представил свои выводы, основываясь на материалах дела и протоколах допросов. Выступили еще двое свидетелей защиты — Сергей Беляков и сын Газаряна Армен. Потерпевшая сторона заявила иск с требованием компенсации морального вреда в размере 15 миллионов рублей и затрат на похороны подростка.  

Напомним, фигурантами резонансного дела стали директор аквапарка Григорий Газарян, исполнительный директор Павел Самборский, оператор водного комплекса Руслан Макулов и инструкторы Алексей Захаров и Данила Галайда. Как установлено следствием, 26 июня 2022 года 13-летний подросток с семьей приехал из соседней Астрахани в аквапарк города-спутника. Ребенок съехал с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. 

При этом ни спасатели, ни другие сотрудники комплекса не обратили внимания на тонущего мальчика. Помимо этого было установлено, что оператор и инструкторы-спасатели не обладали необходимыми навыками и должным уровнем образования, в том числе не могли оказать первую помощь. Руководитель комплекса и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в Гостехнадзоре. 

Аквапарк «XXI век» не первый раз попадает в скандальные истории. В июле 2021 года у 12-летнего подростка из Советского района Волгограда диагностировали перелом позвоночника после посещения водных горок. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица пятилетний ребенок.

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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