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Участницу ОПГ лже-газовиков отправили в колонию за обман 99 волгоградцев

Расследования 05.11.2026 15:31
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05.11.2026 15:31


37-летняя волгоградка получила 5,6 лет лишения свободы в колонии общего режима за участие в схеме обмана граждан. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, женщина вместе со своими сообщниками с января 2019 года по февраль 2024 года под видом сотрудников специализированных служб навязывали гражданам оборудование по завышенным ценам, в котором они не нуждались. 

Участники группировки представлялись специалистами по газовым, электрическим и вентиляционным системам и представителями других коммунальных служб. Попадая в квартиры, они пугали жителей сообщениями, что электропроводка и газовые сети в их квартирах находятся в плохом состоянии, что чревато пожарами или другими авариями. И уговаривали их приобрести у них детали или приборы, которые якобы должны были их уберечь  от подобных катаклизм. 

Всего на их удочку попались 99 граждан. Ущерб от преступных действий мошенников превысил 9,7 млн рублей.

Ранее приговоры выслушали еще два сообщника осужденной, а уголовное дело в отношении организатора и еще 11 членов преступной группы пока расследуется. 

Фото прокуратуры Волгоградской области

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