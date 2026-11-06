В Волгоградской области власти Палласовки выставили на аукцион Центральный городской рынок. Чиновники пытаются реализовать 100% муниципальной доли в капитале одноимённого общества с ограниченной ответственностью.

Компании «Центральный городской рынок» принадлежит земельный участок под торговыми павильонами площадью более 11,9 тыс. кв. метров, семь зданий, в числе которых торговые ряды «Запад», «Восток», «Южный», павильоны «Для Вас», № 4, «Дары природы», «Смоленск», сторожка, «Овощи», «Шашлычная», № 2, «Фрукты», «Рыба», «Промышленный», административное здание, сторожка и технические сооружения, а также автомобиль Hyundai Matrix и различная офисная техника. Средняя численность штатных сотрудников – 12 человек.

При этом, согласно данным аудита предприятия, оно демонстрировало за последние годы не такие плохие результаты. В сезон из 206 торговых мест заполняется 78%, а в межсезонье – 60%. Средняя годовая выручка 9,5 млн рублей, прибыль 167 тыс. рублей.

По итогу независимой оценки эксперты оценили предприятие в 26,6 млн рублей, однако из-за недостаточной ликвидности при размещении на торги была сделана скидка – начальная стоимость лота составляет 22,9 млн рублей.

Отметим, в настоящее время от потенциальных участников власти ждут заявок. Стоимость задатка 2,3 млн рублей. Сам аукцион должен состояться в электронной форме 30 ноября в 10:00.

Фото из архива ИА «Высота 102»