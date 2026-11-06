Тело женщины нашли на юге Волгограда: возбуждено уголовное дело

Тело женщины нашли в Красноармейском районе Волгограда на улице Мачтозаводской. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства гибели неизвестной.
По информации очевидцев, на теле погибшей якобы обнаружены следы насильственной смерти. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ – «Убийство».
– Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, – прокомментировали в управлении.
Расследованием преступления занимаются сотрудники следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР.