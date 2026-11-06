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Тело женщины нашли на юге Волгограда: возбуждено уголовное дело

Происшествия 06.11.2026 20:30
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06.11.2026 20:30


Тело женщины нашли в Красноармейском районе Волгограда на улице Мачтозаводской. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства гибели неизвестной.

По информации очевидцев, на теле погибшей якобы обнаружены следы насильственной смерти. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ – «Убийство».

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, – прокомментировали в управлении.

Расследованием преступления занимаются сотрудники следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР.

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