Тело женщины нашли на юге Волгограда: возбуждено уголовное дело

Федеральные новости

Дизельные авто в России не стали популярнее на фоне топливного кризиса

Дизельные автомобили в России не приобрели дополнительной популярности, несмотря на топливный кризис. Летом и осенью на заправках нередко оставался только дизель, но за год интерес к таким машинам вырос лишь...